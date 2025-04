Felle discussie tussen Henderson en Nijhuis: dit zijn de duidelijke woorden van de aanvoerder van Ajax

Bas Nijhuis laat veel doorspelen in de eerste fase van FC Utrecht - Ajax. De scheidsrechter van dienst liet ook een duel tussen Anton Gaaei en Soufian El Karouani doorgaan, waarna Jordan Henderson verhaal kwam halen.

Waarom Henderson zo boos was, is niet duidelijk. Gaaei leek de overtreding te maken op de linksachter van Utrecht. Nijhuis was duidelijk niet gediend van het commentaar van de aanvoeder van Ajax en riep hem bij zich.

Vervolgens ontstond er een discussie tussen Henderson en Nijhuis, waar Henderson duidelijk tegen Nijhuis zegt: “Ik ben de aanvoerder. Ik mag spreken. Ik mag spreken.” De leidsman gaf geen geel aan de Engelsman.



Na een kwartier spelen in De Galgenwaard staat het nog altijd 0-0. Wel raakte Ajax via Jorrel Hato de paal en via Brian Brobbey al de lat.