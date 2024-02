Felbegeerde Feyenoord-speler geeft geïnteresseerde topclubs duidelijk signaal af

Het was eigenlijk al bekend, maar nu is er ook officieel getekend: David Háncko blijft tot de zomer van 2028 verbonden aan Feyenoord. Dat maken de Rotterdammers via de sociale mediakanalen wereldkundig.

Eerder bevestigde Feyenoord op de clubsite al dat een contractverlenging van Hancko aanstaande was, maar nu is het dus ook definitief. De 25-jarige verdediger kwam in de zomer van 2022 over van Sparta Praag.

"Ik ben er elke keer weer trots op dat ik het shirt van Feyenoord draag en in een kolkende Kuip mag spelen voor een uitzinnig publiek, dus langer bijtekenen was een makkelijke beslissing”, zo liet Hancko toen in een reactie al weten.

Het betekent goed nieuws voor Feyenoord. In de winterwindow werd er namelijk al flink getrokken aan de steunpilaar van het elftal van Arne Slot, zo bevestigde Hancko's zaakwaarnemer in de Slowaakse media.

De spelersmakelaar zou met twee topclubs in gesprek zijn geweest: Liverpool en Paris Saint-Germain. De contractverlenging zal de prijs flink opdrijven bij de geïnteresseerde teams.

Transfermarkt taxeert de waarde van de Slowaak op 35 miljoen euro. Het is dus helemaal niet ondenkbaar dat Feyenoord een recordverkoop tegemoet ziet op het moment dat de verdediger de deuren van De Kuip achter zich dicht trekt. Dat staat nu nog op naam van Orkun Kökcü (25 miljoen euro).

Het is met de flinke interesse nog maar zeer de vraag of Feyenoord de verdediger aankomende zomer binnenboord weet te houden. Maar met de contractverlenging geeft De Stadionclub in ieder geval een helder signaal af aan topclubs: Hancko vertrekt niet voor een appel en ei uit Rotterdam.

