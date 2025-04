FC Volendam keert na één jaar afwezigheid weer terug in de Eredivisie

FC Volendam keert na één jaar afwezigheid terug in de Eredivisie. Het team van trainer Rick Kruys moest winnen van Jong AZ om daar maandagavond al zeker van te zijn, en dat lukte: 0-1. Komende zondag kan Volendam ook het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie al veiligstellen, bij een gelijkspel of zege tegen Excelsior.

Jong AZ - FC Volendam 0-1

Volendam werd al vroeg gevaarlijk, toen Robert Mühren de bal op de paal kopte. Aan de andere kant van het veld hield Volendam-doelman Kayne van Oevelen zijn ploeg een aantal keer op de been.

Halverwege de eerste helft was het Alex Plat die van dichtbij raakschoot, nadat de bal even was blijven hangen in het vijandelijke strafschopgebied: 0-1. Dat bleek ook de eindstand, waardoor Volendam er volgend jaar na één jaar afwezigheid weer bij is op het hoogste niveau.

Jong PSV - MVV Maastricht 3-2

Marcus Younis tekende al vroeg voor de 1-0, door een lage voorzet binnen te schieten. Via Bryan Smeets, die de bal met wat geluk voor z’n voeten kreeg, werd het na een half uur weer gelijk: 1-1. Esmir Bajraktarevic (schoot via binnenkant paal raak na goede actie) en Ayodele Thomas (counter) werd het 2-1 en 3-1, waardoor de 3-2 van Nabil El Basri slechts voor de statistieken was.

Jong Ajax - Vitesse 1-1

Vitesse kreeg afgelopen week drie punten in mindering, en lijkt door het resultaat bij Jong Ajax hoe dan ook als laatste te eindigen in de Keuken Kampioen Divisie. Jong Ajax, met de van een blessure teruggekeerde Youri Regeer in de basis, kwam op 1-0 via Jan Faberski, die de bal prachtig in de kruising schoot. Met een intikker bepaalde Bas Huisman de eindstand op 1-1.