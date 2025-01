FC Volendam boekt simpele zege op Vitesse en ziet concurrentie dure punten verspelen

Koploper FC Volendam heeft vrijdagavond in de Keuken Kampioen Divisie een probleemloze 4-0 zege geboekt op hekkensluiter Vitesse. Concurrenten Excelsior en FC Dordrecht leden tegelijkertijd duur puntenverlies: Excelsior verloor met 1-0 van SC Cambuur, en Dordrecht kwam niet verder dan 1-1 tegen Jong AZ.

FC Volendam - Vitesse 4-0

Vitesse had helemaal niets in te brengen tegen het oppermachtige Volendam. Robert Mühren kopte al na zes minuten raak en dat was het startsein voor een makkelijke avond voor de thuisploeg. Het duurde tot kort voor rust voordat de 2-0 viel in het vissersdorp. Xavier Mbuyamba kopte raak en opnieuw was de assist van Bilal Ould-Chikh.

In de slotminuut van de eerste helft beging Mats Egbring een domme overtreding in de zestien, waarna Mühren de 3-0 in het doel knalde vanaf elf meter. Henk Veerman tilde de stand na een uur spelen naar 4-0. Volendam maakte indruk tegen het povere Vitesse en verstevigt zo de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie.

SC Cambuur - Excelsior 1-0

Nadat Zach Booth namens Excelsior de lat had geraakt, scoorde Matthias Nartey vlak voor rust wel. De middenvelder kopte een door keeper Calvin Raatsie aangeraakte inzet van Fedde de Jong over de lijn: 1-0. In de tweede helft was Excelsior via Mike van Duinen, Kik Pierie, Noah Naujoks en Richie Omorowa nog dreigend, maar gescoord werd er niet meer.

FC Dordrecht - Jong AZ 1-1

Jayden Slory kreeg de handen op elkaar na een klein kwartier spelen in Dordrecht. Na een vlotte aanval van de FC schoot hij de bal vanaf randje zestien in de kruising. Jong AZ knokte zich terug in de wedstrijd en had pech dat Julian Oerip de lat raakte kort na rust. Kort hierna trof Jasper Hartog wél doel met een lage schuiver. Beide ploegen gingen vol voor de winst en er werden de nodige wissels doorgevoerd in de slotfase. Desondanks kwam er vrijdagavond geen winnaar in het M-Scores Stadion in Dordrecht.

ADO Den Haag - Helmond Sport 3-1

Het eerste Haagse doelpunt van 2025 werd na ruim een kwartier spelen gemaakt door Alex Schalk, die de bal onder doelman Wouter van der Steen doorschoof. Er was na een halfuur tegenslag voor de thuisclub: Diogo Tomas trok een doorgebroken speler naar de grond en moest met rood vertrekken. Helmond Sport zag een vrije trap op de lat komen en een bal van de lijn worden gehaald en keek halverwege tegen een 1-0 achterstand aan.

Ook na rust waren er voldoende kansen voor de bezoekers, maar het was juist ADO dat op 2-0 kwam. Jari Vlak tikte op aangeven van Schalk van dichtbij binnen. Vlak was in vorm want tien minuten later bracht de aanvallend ingestelde middenvelder de 3-0 op het scorebord. De 3-1 van Théo Golliard, die een afvallende bal binnenschoot, was voor Helmond slechts een doekje voor het bloeden.

TOP Oss - Roda JC Kerkrade 0-2

Jay Kruiver zette Roda JC na een half uur op 0-1, nadat de bal via een TOP Oss-speler voor zijn voeten was beland. Via een fraai afstandsschot in de bovenhoek besliste Rodney Kongolo het duel een kwartier voor tijd definitief: 0-2.

VVV-Venlo - Telstar 1-0

Beide ploegen waren in de eerste helft een paar keer dreigend, maar doelpunten vielen er niet. Dat gebeurde wel in de tweede helft: Elias Sierra-Cappelletti krulde de bal vanaf de hoek van het strafschopgebied schitterend in de verre kruising: 1-0. Dat was ook de eindstand.