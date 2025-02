FC Volendam boekt nipte zege en verstevigt koppositie in Keuken Kampioen Divisie

FC Volendam heeft zaterdag een nipte 1-2 zege geboekt bij FC Emmen in de Keuken Kampioen Divisie. Door goals van Jamie Jacobs en Henk Veerman kenden de bezoekers een uitstekende start, maar Jalen Hawkins maakte het toch nog spannend. Uiteindelijk trok koploper Volendam de zege dus alsnog over de streep.

Al in de achtste minuut werd het 0-1 voor Volendam. Robert Mühren gaf de bal hoog voor, en bij de tweede paal stond Jacobs klaar om de bal binnen te koppen.

Nog binnen het kwartier viel ook de 0-2. Opnieuw gaf Mühren de bal laag voor, en doordat Emmen-verdediger Mike te Wierik plots onderuitging, was het voor Veerman simpel om de tweede goal binnen te schieten.

Via Michael Martin werd Emmen halverwege de eerste helft ook voor het eerst gevaarlijk. Het afstandsschot van de middenvelder leek houdbaar voor Kayne van Oevelen, maar de doelman had er opvallend veel moeite mee. Via de doelman en de lat ging de bal uiteindelijk over.

Na rust was Robin Schouten dicht bij de 1-2, maar Van Oevelen bracht redding. Die 1-2 zou alsnog vallen: Hawkins benutte een penalty na een overtreding van Mawouna Amevor op Julius Kade.

Verder zou Emmen, dat nu elfde staat, echter niet meer komen. Koploper Volendam heeft door de zege vijf punten meer dan nummer twee FC Dordrecht. Excelsior, dat vierde staat, kan zondag bij een zege op Helmond Sport het gat met Volendam weer verkleinen tot vier punten.