FC Utrecht zit niet stil en heeft derde zomeraanwinst nu al definitief binnen

Davy van den Berg heeft een contract getekend bij FC Utrecht, zo melden de Domstedelingen vrijdagochtend op de officiële kanalen. De middenvelder komt transfervrij over van PEC Zwolle en heeft een contract getekend tot medio 2028.



Van den Berg genoot in de afgelopen maanden concrete belangstelling van Twente, waarmee hij meerdere gesprekken voerde. Ook Sturm Graz en Schalke 04 hadden zijn naam op het lijstje staan, maar hij kiest echter voor een terugkeer naar Utrecht.



Eerder speelde hij drie wedstrijden in de hoofdmacht van die club. Na uitstapjes naar Roda JC en PEC gaat het jeugdproduct van PSV het opnieuw proberen in de Domstad. Transfermarkt schat de huidige waarde van Van den Berg op zo’n 2 miljoen euro.



Op de clubwebsite van FC Utrecht heeft Van den Berg zijn eerste interview al gegeven. “Ik heb vaak geroepen dat ik na Zwolle, voor mijn gevoel, nog niet klaar was in Nederland. Ik wilde graag bij een top-5 team in Nederland aansluiten.”



“Natuurlijk kijk je ook wat de mogelijkheden in het buitenland kunnen zijn. Dat heb ik ook serieus overwogen, maar ik heb uiteindelijk voor het sportieve verhaal van FC Utrecht gekozen. Dit is een prachtige vervolgstap.”



Van den Berg is duidelijk over zijn ambities in Utrecht. “Ik ga ervan uit dat de fans hoge verwachtingen hebben voor komend seizoen en daar wil ik aan voldoen. We willen in ieder geval Europa in en mooie avonden beleven met de mensen in het stadion.”



Van den Berg is alweer de derde zomeraanwinst van de club. Eerder werden de koopopties op Yoann Cathline en Miguel Rodriguez al gelicht.