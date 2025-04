FC Utrecht wint na zege op Ajax wéér met 0-4 en is nu al zeker van voorronde Europa League

FC Utrecht heeft vrijdagavond een overtuigende overwinning geboekt in de Eredivisie. Op bezoek bij RKC Waalwijk was de ploeg van trainer Ron Jans veel te sterk: 0-4. Alle doelpunten vielen al in het eerste halfuur en die kwamen op naam van Oscar Fraulo, Sébastien Haller, Miguel Rodríguez en David Min. Dankzij de zege in Noord-Brabant zijn de Domstedelingen inmiddels zeker van de vierde plek in de Eredivisie, waarmee een ticket voor de tweede voorronde van de Europa League is veiliggesteeld.

Na de 4-0 overwinning op Ajax in de Galgenwaard afgelopen week schoot FC Utrecht ook op bezoek bij RKC uitstekend uit de startblokken. De openingstreffer werd namelijk al voor het verstrijken van het eerste speelkwartier genoteerd.

Kort na een gevaarlijke omschakeling van Rodríguez zette FC Utrecht opnieuw een aanval op. De bal belandde aan de rechterkant bij Siebe Horemans, die een uitstekende voorzet in huis had op Fraulo. Laatstgenoemde kopte raak: 0-1.

De 0-2 viel vier minuten na het eerste doelpunt. Ditmaal was er een hoofdrol weggelegd voor Souffian El Karouani, die een volmaakte voorzet afleverde bij Haller. De spits tikte de tweede van de avond binnen. Daarvoor had Rodríguez ook kunnen scoren, maar hij ging voor eigen succes en raakte het zijnet.

Nadien kwam RKC-spits Michiel Kramer dicht bij de aansluitingstreffer; FC Utrecht-keeper Vasilios Barkas stond echter goed op te letten en bracht redding op de kopbal.

Na 27 speelminuten gaf het scorebord al een 0-3 tussenstand aan. Ditmaal zette Rodríguez zijn naam wel op het scoreformulier door de bal vanaf de rechterkant van de zestien met links en via de binnenkant van de paal binnen te schieten.

In de tweede helft nam FC Utrecht gas terug, terwijl RKC duidelijk niet bij machte was een doorbraak te forceren in de vijandige defensie. Er werd nog wel gescoord: drie minuten voor het einde van de reguliere speeltijd tekende David Min de 0-4 eindstand op het scorebord aan.