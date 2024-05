FC Utrecht overklast Sparta en strijdt met Go Ahead om Conference League-ticket

FC Utrecht heeft zich donderdagavond ten koste van Sparta Rotterdam geplaatst voor de finale van de play-offs om Europees voetbal. De Domstedelingen kenden een zware eerste helft en kwamen op achterstand door Tobias Lauritsen, waarna Ryan Flamingo op slag van rust voor de 1-1 tekende. In de tweede helft overklaste Utrecht Sparta en scoorde het via Sam Lammers en Victor Jensen: 3-1. Utrecht strijdt zondag in Stadion Galgenwaard met Go Ahead Eagles om een Conference League-ticket.

Utrecht liet vanaf het eerste fluitsignaal zijn tanden zien. Zo kon Lammers net niet bij een voorzet van Souffian El Karouani en kwam Othman Boussaid tot tweemaal toe net niet lekker tot een schot. Sparta vocht zich langzaam maar zeker in de wedstrijd en kreeg een grote kans via Koki Saito. De Japanner schoot over na een vrije schietkans op randje zestien.

in de gelijkopgaande eerste helft kreeg Sparta andermaal de mogelijkheid om de score te openen. Pelle Clement slingerde de bal de zestien in en zag dat de fraaie hakbal van Lauritsen ternauwernood gekeerd werd door Vasilis Barkas. De Griek redde zijn ploeg een minuut later opnieuw, toen hij een kopbal van Metinho op katachtige wijze keerde.

Sparta wist zijn goede fase alsnog te bekronen met een treffer. Jonathan De Guzmán slingerde een hoekschop voor het doel, waar Lauritsen zonder al te veel moeite boven alles en iedereen uittorende en raak knikte in de verre hoek: 0-1. Toch wist Utrecht nog voor rust op gelijke hoogte te komen, toen Flamingo een prima voorzet van Hidde ter Avest binnenkopte: 1-1.

Utrecht begon fel aan de tweede helft, wat zich uitte in uitstekend drukzetten van Jens Toornstra. De routinier veroverde de bal in de zestien met een sliding en had de pech dat dat net geen enorme kans voor een teamgenoot opleverde. Een dramatische crosspass van Mike Eerdhuijzen leverde vervolgens balbezit op voor Boussaid, die richting doel sprintte en in de handen van Nick Olij schoot. De goalie was woest op Eerdhuijzen.

Het humeur van Olij werd er niet beter op, toen Utrecht in de 64ste minuut op voorsprong leek te komen. Djevencio van der Kust zette een weinig overtuigende tackle in, waardoor Lammers de gelegenheid kreeg om voor te geven naar de tweede paal. Toornstra legde terug op El Karouani, die afrondde. Toornstra stond echter net buitenspel, zo bleek even later.

Sparta was gewaarschuwd, maar leerde niet van zijn fouten. Ditmaal was het Metinho die schrok van aanwezige Utrechters en zomaar inleverde. Lammers kreeg de bal met een klein gelukje mee en roste de bal overtuigend in de korte hoek: 2-1. Sparta was in die fase nergens te bekennen en had geluk dat het bij slechts 2-1 bleef.

Olij ging in blessuretijd logischerwijs mee naar voren, wat Jensen een countertreffer opleverde: 3-1. Mark van der Maarel mocht in de absolute slotfase nog invallen. Het betekende voor de verdediger, die na dit seizoen stopt, zijn 400ste wedstrijd voor FC Utrecht.

