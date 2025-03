FC Utrecht heeft zondag zeer belangrijke punten gepakt in de strijd om plaats drie. Na een zeer enerverende slotfase stapten de bezoekers met een 2-3 overwinning van het veld tegen Willem II. De voorsprong op achtervolger Feyenoord bedraagt vijf punten, al halen de Rotterdammers later nog in tegen FC Groningen.

Willem II toonde zich direct strijdbaar onder de Tilburgse zon en nam de leiding na ruim een kwartier spelen. Een indraaiende vrije trap van Mickaël Tirpan werd van dichtbij binnengewerkt door Boris Lambert. Er volgde een VAR-check vanwege vermeend buitenspel, maar de 1-0 voorsprong van de thuisclub werd niet geschrapt.

Utrecht stelde behoorlijk teleur in de eerste helft, en dan met name in aanvallend opzicht. Trainer Ron Jans kan alleen kopkansen van Sébastien Haller en Mike van der Hoorn noteren. Het gretige Willem II haalde het rustsignaal, zonder heel erg te domineren, met een minieme voorsprong.

De bezoekers wisten dat het een stuk beter moest en drongen wat meer aan in de beginfase van de tweede helft. Willem II verdedigde gegroepeerd en loerde op de counter. Uit één van die uitbraken schoot Rúnar Sigurgeirsson van buiten het strafschopgebied naast het Utrechtse doel.

Utrecht deed er alles aan om de spitsen Haller en David Min te bereiken in het vijandige strafschopgebied, maar dat bracht in eerste instantie niet de zo gewenste gelijkmaker. De 1-1 viel uiteindelijk in de 68ste minuut. Souffian El Karouani gaf voor vanaf links en Haller tekende al koppend voor zijn eerste goal voor Utrecht in de Eredivisie sinds zijn rentree in De Galgenwaard.

Willem II richtte zich op en was ruim een kwartier voor het einde dicht bij een nieuwe voorsprong. Vasilis Barkas had echter een prachtige redding in petto op een knal van dichtbij van de ingevallen Cisse Sandra. Het doelpunt viel juist aan de andere kant: Noah Ohio besloot van afstand uit te halen en zag zijn inzet vol in de bovenhoek eindigen: 1-2.

Een gouden wissel dus van Jans, die zijn elftal wederom een achterstand zag wegpoetsen. De voorsprong verdween als sneeuw voor de zon toen Sigurgeirsson van dichtbij en via de knie van Barkas de 2-2 op het scorebord liet verschijnen. De lach maakte snel plaats voor een traan bij Willem II, want de eveneens ingevallen Adrian Blake kroonde zich vijf minuten voor het einde tot matchwinner van Utrecht.