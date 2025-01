FC Twente moet naast Regeer en Ünüvar nog twee spelers missen tegen Malmö FF

FC Twente staat donderdagavond voor een cruciale Europa League-wedstrijd tegen Malmö FF. Trainer Joseph Oosting zal enigszins moeten puzzelen, daar hij meerdere spelers moet missen.

Allereerst is Naci Ünüvar niet van de partij. De van Ajax overgekomen middenvelder is niet speelgerechtigd voor de competitiefase van de Europa League.

Youri Regeer, die in eerdere wedstrijden in het toernooi een sterke indruk maakte, staat op het punt om voor 4,5 jaar te tekenen bij Ajax. Vanwege die transferperikelen wijst alles erop dat de middenvelder zijn laatste duel voor de Tukkers al heeft gespeeld.

Sam Lammers en Mees Hilgers staan wegens blessures al enige tijd aan de kant. Er bestond hoop dat de sterkhouders op tijd hersteld zouden zijn voor de trip naar Zweden, maar niets blijkt minder waar.

Twente is het vliegtuig opgestapt zonder Lammers en Hilgers, die op respectievelijk 5 januari (oefenduel) en 12 december vorig jaar voor het laatst in actie kwamen. Mitchell van Bergen, die in de nadrukkelijke belangstelling van Sparta Rotterdam staat, is er wel bij.

Jeugdspelers Owen Panneflek en Ruud Nijstad zijn door trainer Joseph Oosting meegenomen naar Malmö. Harrie Kuster en Lucas Vennegoor of Hesselink, die hun debuut in de hoofdmacht al achter de rug hebben, zijn eveneens op het vliegtuig gestapt.

Twente vecht donderdagavond voor zijn allerlaatste kans in de Europa League. De ploeg heeft tot op heden vier punten verzameld en zal op 10 punten uit moeten komen om kans te houden op plaatsing voor de tussenronde.

Malmö heeft eveneens vier punten en dus moeten ook de Zweden winnen. Twente neemt het na Malmö-uit volgende week thuis op tegen Besiktas, terwijl Malmö dan op bezoek gaat bij Slavia Praag.