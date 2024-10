FC Twente-middenvelder Sadílek toont zich schuldbewust: 'Een hele domme fout'

FC Twente-middenvelder Michal Sadílek heeft tegenover TC Tubantia teruggeblikt op de bizarre beenblessure die hij afgelopen zomer opliep. De Tsjech viel tijdens de voorbereiding op het EK met het nationale team uit een skelter en moest vier maanden revalideren. Deze week heeft hij zijn rentree gemaakt op het trainingsveld van FC Twente.

Sadílek en de Tsjechische nationale ploeg bevonden zich in juni in Oostenrijk, waar een trainingskamp was belegd. Op een vrije dag reed Sadílek in een skelter, toen hij op een ongelukkige plek met zijn voet tegen een pijp aanreed. De controlerende middenvelder kwam ten val en moest het EK direct vergeten.

"Achteraf is dat een hele domme fout geweest", vertelt een schuldbewuste Sadílek. "Ik had een trainingsbroek aan. Als ik een korte broek had gedragen waren de gevolgen nog veel groter geweest." Sadílek kon op eigen kracht naar beneden, maar wist direct dat hij het EK moest missen en werd snel daarna geopereerd. "Uit onderzoeken bleek dat ik allerlei scheurtjes en breukjes had in mijn been.”

Binnen een maand kreeg Sadílek te maken met complicaties. "Ik mocht daarna zeventig dagen mijn linkerbeen niet gebruiken. Klote ja, maar tegelijkertijd heb ik ook heel erg geluk gehad. Een paar centimeter naar links en het had het veel slechter kunnen aflopen.”

Sadílek was ook afgelopen seizoen een van de sterkhouders van FC Twente. Met het EK in het vooruitzicht had hij mogelijk een fraaie transfer kunnen maken, maar het ongeluk gooide roet in het eten. "Ik heb de knop vrij snel omgezet. Of ik niet baal dat ik een transfer ben misgelopen? Misschien was dat bij een goed EK er van gekomen, maar ik heb ook constant tegen de jongens gezegd dat ik graag bij FC Twente wilde blijven om al die Europese wedstrijden mee te maken."

"Ik was ook voorbereid om te blijven. Toen het gebeurd was, was ik niet meer bezig met een vertrek. Ik wilde weer wandelen, hard lopen, trainen en de club FC Twente terug betalen. Na zeventig dagen mocht ik de krukken wegdoen en tien dagen later stond ik al op de loopbaan. Achteraf gezien is het herstelproces heel snel gegaan.”

Sadílek wil zo snel mogelijk weer wedstrijden spelen voor FC Twente. "In mijn hoofd weet ik waar ik naar toe wil, maar ik merk ook dat na zeventig dagen niets doen mijn linkerbeen nog niet zo sterk is als mijn rechter. Maar het gaat elke dag een stukje beter. Ik hoop er volgende week of anders de week erop weer bij te zijn. Ik wil elke dag weer kunnen knallen.”