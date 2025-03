FC Twente lijdt zeer dure derbynederlaag tegen beter Heracles Almelo

FC Twente heeft een mogelijk cruciale nederlaag geleden met het oog op plek drie in de Eredivisie. De ploeg van trainer Joseph Oosting was in de derby met Heracles Almelo lange tijd ongevaarlijk, en verloor door een dubbelslag van Jizz Hornkamp met 2-1. De aansluitingstreffer van Sayfallah Ltaief viel te laat. Twente blijft steken op de vijfde plaats, Heracles klimt naar plek tien.

In de negende minuut van de wedstrijd genoot Juho Talvitie een zee aan ruimte aan de rechterkant. De actie van de Fin strandde, maar Twente werkte niet goed weg. Brian De Keersmaecker loste een schot, dat door de verraderlijke stuit slecht werd verwerkt door Lars Unnerstall. Hornkamp was er als de kippen bij om de rebound binnen te werken: 1-0.

Twente speelde een matige eerste helft, al leek het wel even op gelijke hoogte te komen toen Daan Rots zijn kopbal richting de bovenhoek stuurde. Helaas voor de vleugelaanvaller toonde Heracles-goalie Fabian de Keijzer zijn kwaliteiten met een uiterste krachtsinspanning.

Heracles bleef de gevaarlijkere ploeg tegen het tegenvallende Twente, dat maar niet in zijn spel kwam. Steker nog: op slag van rust kwamen de Enschedeërs opnieuw goed weg, toen het lobje van De Keersmaecker vlak voor de lijn werd weggewerkt door Michel Vlap.

De fase na rust was voor Heracles, dat door goed drukzetten enkele gevaarlijke momenten creëerde. Zo kwam Unnerstall met de schrik vrij toen hij tegen De Keersmaecker aanschoot, en de bal een meter naast zijn doel verdween. Enkele minuten later schoot Thomas Bruns in het zijnet.

Aan balbezit geen gebrek aan Twente, maar de gevaarlijke momenten bleven ook na rust grotendeels uit. De voorste pionnen in het elftal van Oosting werden mondjesmaat bereikt, vaak in ongevaarlijke positie. Heracles, gesteund door de voorsprong, leunde met enthousiasme met op de tegenaanval en bij vlagen fraaie combinaties zien.

Eén van de spaarzame Twente-kansen was voor Arno Verschueren, die na uitstekend voorbereidend werk van Ltaief alle tijd een ruimte kreeg om iets te verzinnen op randje zestien. Tot zijn frustratie vloog zijn poging via een Heraclied naast.

Een kwartier voor tijd leek Heracles de zege zeker te stellen. Alec Van Hoorenbeeck stond niet helemaal op te letten, wat Suf Podgoreanu de gelegenheid gaf om scherp voor te geven. Hornkamp kroop voor zijn man en kopte via de onderkant van de lat fraai raak: 2-0.

Uit het niets maakte Twente de wedstrijd in de negentigste minuut toch weer spannend. Ltaief trok naar binnen en verraste De Keijzer met een laag schot in de korte hoek: 2-1. In de zeven minuten aan extra tijd was Ltaief ook dicht bij de 2-2, maar ditmaal verwerkte De Keijzer de inzet van de Tunesiër tot hoekschop.