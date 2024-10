FC Twente gaat na vroege rode kaart Unnerstall kansloos onderuit tegen Lazio

FC Twente is zijn ongeslagen status in de Europa League kwijt. Doelman Lars Unnerstall kreeg tegen Lazio al vroeg een rode kaart wegens het neerhalen van de doorgebroken Boulaye Dia, waarna de Romeinen domineerden. Pedro tekende tien minuten voor de rust voor de 0-1. Na rust veranderde er vrijwel niets aan het spelbeeld en tekende Gustav Isaksen vlak voor tijd de eindstand: 0-2. De ploeg van trainer Joseph Oosting heeft twee punten uit drie duels.

Bij Twente vielen er geen wijzigingen waar te nemen in de opstelling. Oosting koos voor dezelfde elf namen die met 1-1 gelijkspeelden tegen zowel Manchester United als Fenerbahçe. Youri Regeer was de dirigent op het middenveld, Sem Steijn de creatieveling op 10 en Sam Lammers de aangewezen doelpuntenmaker. Bij Lazio kreeg Christos Mandas de kans onder de doel en debuteerde Samuel Gigot, in het hart van de verdediging. De ervaren Pedro stond opgesteld achter de enige spits: Boulaye Dia.

De openingsfase was een tactisch schaakspel, waarin met name Lazio wat druk uitoefende. Gevaarlijke momenten leverden dat niet op. Na ongeveer tien minuten spelen kantelde de wedstrijd compleet. Omdat Anass Salah-Eddine stond te slapen, vertrok Dia niet vanuit buitenspelpositie. De aanvaller kwam eerder bij de bal dan Unnerstall, die te laat was en Dia onderuithaalde. Unnerstall moest met rood naar de kant. Przemyslaw Tyton verving de Duitse sterkhouder en Mitchell van Bergen was het kind van de rekening.

Twente schakelde terug naar overlevingsmodus en wist Lazio met hangen en wurgen van zich af te houden. Het zat de ploeg van Oosting ook mee toen een verdwaalde voorzet van Adam Marusic door niemand werd aangeraakt en plots op de paal belanden. Twente moest duidelijk bijkomen van de rode kaart voor Unnerstall en speelde slordig in de weinige momenten dat het balbezit had. Lazio bleef ondertussen pushen.

De haast onvermijdelijke Italiaanse goal viel tien minuten voor rust. Matías Vecino was vertrokken uit de rug van de Twente-defensie en legde de bal terug richting penaltystip, waar Pedro kalmpjes binnenschoof. De treffer werd in eerste instantie afgekeurd wegens buitenspel van Vecino, maar de Uruguayaan bleek door Bart van Rooij net geen buitenspel te hebben gestaan en dus moest Twente in de achtervolging: 0-1. Tyton voorkwam vervolgens tot driemaal toe de 0-2, door knap te redden op schoten van Gigot, Luca Pellegrini en Marusic.

Na rust veranderde er weinig aan het spelbeeld en mocht het een wonder heten dat het binnen enkele minuten in de tweede helft niet 0-2 werd. Vecino bracht de bal heerlijk tot bij Pellegrini, die de bal voor de neus van Tyton iet genoeg drukte en de bovenkant van de kruising trof. Diezelfde Pellegrini dook enkele minuten later andermaal op voor het doel van Tyton, en ditmaal volleerde hij nipt over. Lazio dacht de wedstrijd vanaf de stip te kunnen beslissen, maar de overtreding van Hilgers op Taty Castellanos bleek er geen te zijn.

De marge bleef zodoende één en de Tukkers probeerden compleet tegen de verhouding in toch nog een resultaat te behalen. De Grolsch Veste veerde op toen invaller Bas Kuipers aan de linkerkant in balbezit kwam en uithaalde, maar zijn inzet werd gekeerd door de alom aanwezige Marusic. Het leidde een slotoffensief in, waarin Twente niet wist toe te slaan. Vlak voor tijd liep Isaksen de 0-2 binnen uit een counter.