FC Twente boekt nipte thuiszege en voert de druk op nummer twee Feyenoord op

FC Twente heeft de derde plaats in de Eredivisie zaterdagavond weten te verstevigen. De ploeg van trainer Joseph Oosting won in eigen huis met 2-1 van Sparta Rotterdam. Daan Rots en Myron Boadu scoorden voor de Enschedeërs, terwijl Pelle Clement nog iets terugdeed. Door de zege heeft Twente nu tien punten meer dan nummer vier AZ, en drie minder dan Feyenoord. Die twee clubs hebben overigens nog wel een duel tegoed. Sparta staat voorlopig elfde.

Twente moest het stellen zonder Mees Hilgers en Mathias Kjølø. Zij werden vervangen door Max Bruns en Youri Regeer. Verder keerde Lars Unnerstall terug van een blessure, waardoor Przemyslaw Tyton weer naar de bank verhuisde.

Bij Sparta ontbrak de geblesseerde Joshua Kitolano. Dat betekende dat de middenvelder, die tegen Twente werd vervangen door Pelle Clement, voor het eerst sinds zijn komst in augustus 2022 een competitieduel van de Rotterdammers miste.

FC Twente bewijst de laatste eer aan wijlen Kees Rijvers ??#twespa — ESPN NL (@ESPNnl) March 9, 2024

Het duel begon enigszins pijnlijk voor Gijs Smal, van wie deze week bekend werd dat hij na dit seizoen waarschijnlijk naar Feyenoord vertrekt. In de eerste minuten werd hij elke keer als hij de bal had uitgefloten door de Twente-aanhang.

Na een openingsfase zonder grote kansen was het halverwege de eerste helft plotseling raak. Rots kopte bij de tweede paal de 1-0 binnen, op aangeven van Michel Vlap.

Daarna had de thuisploeg meermaals de kans om de score te verdubbelen. Vlap raakte in kansrijke positie echter uit balans, doelman Nick Olij tikte een knal van Michal Sadílek fraai uit de kruising en een kopbal van Joshua Brenet ging via de lat over.

Ook na de rust had Twente het prima voor elkaar, en mocht Sparta Olij bedanken dat de marge niet ruimer was. In de 78ste minuut werd het alsnog 2-0, toen Boadu na een goede pass van invaller Anass Salah-Eddine afrondde. Met een mooi afstandsschot maakte Clement er vlak voor tijd nog wel 2-1 van, maar verder wist Sparta niet meer te komen.

