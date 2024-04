FC Porto zet Ajax-huurling Jorge Sánchez per direct uit de selectie

Ajax-huurling Jorge Sánchez, Iván Jaime, André Francao en Toni Martínez maken voorlopig geen deel meer uit van de selectie van FC Porto. Volgens Portugese media is trainer Sérgio Conceição, vader van de andere Ajax-huurling Francisco, ontevreden over de prestaties van het viertal tijdens het teleurstellende gelijkspel met Famalicão (2-2) afgelopen zaterdag.

Porto is bezig aan een slechte serie in de Liga Portugal. Het elftal van Conceição senior ging op 30 maart met 1-0 onderuit bij Estoril, verloor op 7 april thuis van Vitória de Guimarães (1-2) en kwam zaterdag dus niet langs Famalicão.

Het tobbende Porto (59 punten) staat na 29 wedstrijden liefst 11 punten achter op Benfica (70 punten), terwijl Sporting Portugal (77 punten) als koploper afstevent op de landstitel. Conceição senior heeft vier selectiespelers geslachtofferd voor de huidige prestaties: Sánchez, Jaime, Francao en Martínez. Zij hoeven zich voorlopig niet te melden op de trainingen van Porto.

Sánchez werd afgelopen zaterdag bij een 1-2 achterstand in de rust gewisseld door Conceição. Ook Jaime keerde na de theepauze niet terug op het veld. Francao en Martínez maken al een aantal weken geen deel uit van de wedstrijdselectie, maar zijn dus net als Sánchez en Jaime niet meer welkom op trainingen van het eerste elftal.

Conceição senior heeft zelf nog geen verklaring gegeven over zijn besluit, maar voorzitter Pinto da Costa reageerde wel al kort op vragen van de Portugese media. “Er zijn spelers die opgeven en niet vechten als het noodzakelijk is om het tij te keren.” Sánchez is sowieso al bezig aan een ongelukkig dienstverband in Portugal.

Het lijkt er niet op dat de 26-jarige Mexicaan in de resterende vijf competitiewedstrijden nog hoeft te rekenen op speelminuten. Woensdagavond neemt Porto het in de halve finale van de beker op tegen Vitória de Guimarães, maar dan is Sánchez logischerwijs ook niet van de partij.

Porto, dat een optie tot koop van naar verluidt 4 miljoen euro heeft opgenomen in het huurcontract van Sánchez, lijkt zodoende definitief afscheid te nemen van de vleugelverdediger. In totaal kwam hij 863 minuten in actie namens de Portugese topclub, verdeeld over 23 optredens. Sánchez gaf daarin twee assists.

Door geen gebruik meer te maken van Sánchez’ diensten wordt de koopoptie in het huurcontract ook niet meer automatisch gelicht. Daardoor keert Sánchez in principe terug naar Ajax, waar hij nog tot medio 2026 vastligt. De Amsterdammers namen de rechtspoot in de zomer van 2022 voor zo’n 5 miljoen euro over van Club América. In zijn eerste 26 wedstrijden voor Ajax wist Sánchez echter niet te imponeren.

