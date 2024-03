FC Groningen wint overtuigend van ADO Den Haag en legt druk vol bij Roda JC

FC Groningen heeft een statement afgegeven in de strijd om directe promotie naar de Eredivisie. De ploeg van trainer Dick Lukkien was ADO Den Haag vrijwel de hele wedstrijd de baas en won met 0-2. Romano Postema scoorde in de eerste helft, Thom van Bergen in de tweede. Groningen staat nu slechts één punt achter het als tweede geklasseerde Roda JC Kerkrade, dat nu virtueel nog het directe promotieticket in handen heeft.

Groningen was de bovenliggende partij en zorgde in de persoon van Leandro Bacuna voor het eerste gevaar van de wedstrijd. De rechtsback zag zijn poging met zijn mindere linker simpel gekeerd worden door Nick Marsman. Groningen bleef de bovenliggende partij, terwijl het bij ADO aan vertrouwen leek te ontberen.

De voorsprong van FC Groningen, in minuut achttien, kwam dan ook niet als een verrassing. Een schitterend hakje van Bacuna kwam in de loop van Luciano Valente terecht. De Italiaan zag zijn stiftje licht aangeraakt worden, waarna Postema van dichtbij overtuigend kon afronden: 0-1. Wegens een plastic bekertje op het veld werden beide ploegen naar de kleedkamers geleid. Na een korte onderbreking werd de wedstrijd hervat.

Romano Postema is het eindstation van een heerlijke aanval van FC Groningen ?????#adogro — ESPN NL (@ESPNnl) March 29, 2024

Groningen bleef de bovenliggende partij en het was een klein wonder dat de de voorsprong niet verdubbeld werd. De Trots van het Noorden combineerde soepeltjes en kwam meermaals in de buurt van Marsman, die onder meer Postema een teen tekort zag komen om bij de tweede paal binnen te prikken.

Na rust veranderde er weinig aan het spelbeeld, al scheelde het niets of Jort van der Sande had de spanning teruggebracht. De nummer 10 van ADO kwam echter net tekort om binnen te prikken. De kans voor Veerman even daarvoor werd er uiteindelijk geen, omdat de spits de bal niet goed meekreeg. Johan Hove zag zijn inzet aan de andere kant een meter naast gaan.

Groningen bleef een hoog niveau aantikken en halverwege de tweede helft was de 0-2 een feit. Valente gaf een heerlijk steekpassje op Johan Hove, die op zijn beurt Van Bergen voor het doel vond. Voor de aanvaller was het een koud kunstje om binnen te schieten en dat deed hij dan ook.

ADO-trainer Darije Kalezic probeerde nog wat te forceren door de nodige invallers het veld in te sturen, maar dat mocht niet baten. Groningen kwam niet meer serieus in de problemen en kan blijven dromen van een snelle rentree naar de Eredivisie.

