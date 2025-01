FC Groningen troeft Rangers FC af en gaat zich versterken met Zweeds international

Hjalmar Ekdal wordt vrijwel zeker de derde winteraanwinst van FC Groningen, zo bevestigt Voetbal International in navolging van het Zweedse Expressen. De centrale verdediger zal, wanneer alle formaliteiten afgehandeld zijn, voor de rest van het seizoen gehuurd worden van Championship-club Burnley.

Ekdal is een 26-jarige rechtsbenige centrumverdediger, die bij Burnley tot medio 2027 vastligt. Door een zware hamstringblessure kwam het jeugdproduct van IF Brommapojkarna in de eerste seizoenshelft tot geen enkele wedstrijd voor Burnley.

De Zweed is inmiddels weer fit, maar lijkt bij het voor promotie strijdende Burnley niet op veel speelminuten te hoeven rekenen. FC Groningen biedt uitkomst voor Ekdal, die mogelijk zaterdag al in actie komt in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen.

Ekdal stond ook in de belangstelling van onder meer Queens Park Rangers, Middlesbrough en de Schotse topclub Rangers FC. Ook enkele niet nader genoemde Italiaanse clubs toonden interesse in de verdediger, die bij Groningen de beste kans op speelminuten ziet.

Burnley-manager Scott Parker sprak zich onlangs al uit over de situatie van Ekdal. "Vanuit mijn standpunt zou ik hem natuurlijk graag hier houden en bij de selectie laten aansluiten. Maar ik begrijp ook in welk stadium hij zit en dat speeltijd van groot belang is."

De huurdeal zal geen optie tot koop bevatten. In zijn aanstaande halve seizoen bij de Trots van het Noorden moet hij de ploeg van trainer Dick Lukkien helpen in de strijd tegen degradatie. Groningen heeft, met een duel minder gespeeld, slechts drie punten meer dan de huidige nummer zestien: Sparta Rotterdam.

Groningen versterkte zich eerder deze maand al met Dave Kwakman en Mats Seuntjens. Kwakman wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van AZ, terwijl de van CD Castellón overgekomen Seuntjens tot medio 2026 vastligt in Euroborg.

Ekdal debuteerde op 9 juni 2022 voor de nationale ploeg van Zweden en verzamelde tot op heden zeven caps. Zijn laatste interland speelde hij op 5 juni 2024, waarna hij de daaropvolgende wedstrijden van de nationale ploeg moest missen wegens zijn zware hamstringblessure.