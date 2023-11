FC Groningen sluit onrustige week af met verlengen van bedenkelijke reeks

Zondag, 5 november 2023 om 16:36 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:53

FC Groningen is er voor de zesde keer op rij niet in geslaagd om te winnen in de Keuken Kampioen Divisie. De huidige nummer dertien moest het zondag op eigen veld doen met slechts een punt tegen FC Dordrecht: 2-2. Groningen wist op 22 september voor het laatst te winnen in competitieverband. Destijds werd Helmond Sport met tien man en in extremis met 1-2 verslagen.

Het was een onrustige week bij het matig presterende Groningen. Afgelopen woensdag werd namelijk duidelijk dat algemeen directeur Wouter Gudde aan het einde van het seizoen vertrekt. Hij nam de beslissing om de rust binnen de Trots van het Noorden terug te laten keren. Rvc-voorzitter Erik Mulder en commissaris Berend Rubingh legden overigens per direct hun werkzaamheden neer.

Groningen hoopte de bestuurlijke perikelen van zich af te kunnen spelen tegen Dordrecht. De start in de Euroborg was zondag echter belabberd. Rene Kriwak, de Oostenrijkse goalgetter van de bezoekers, tekende al in de negende minuut voor zijn zesde seizoenstreffer.

Lang kon de 1.98 meter lange spits van De Schapenkoppen daar echter niet van genieten, want Romano Postema kopte slechts een minuut later namens Groningen raak vanuit een hoekschop: 1-1.

Het restant van de eerste helft golfde op en neer, al resulteerde dat niet in meer treffers. De 19.218 bezoekers moesten daarvoor wachten tot de zeventigste minuut. Marvin Peersman, afgelopen woensdag de matchwinner tegen Rijnsburgse Boys (0-1 zege) in de TOTO KNVB Beker, schoot binnen vanuit een hoekschop.

Peersman groeide ditmaal echter niet uit tot held van Groningen. Dordrecht zag een slotoffensief namelijk beloond worden met de gelijkmaker van Jari Schuurman met nog twaalf minuten op de klok in het hoge noorden.

Beide ploegen gingen in de slotminuten vol voor de winst, maar moesten na het laatste fluitsignaal genoegen nemen met een punt. Groningen blijft in de grijze middenmoot hangen, terwijl Dordrecht zich als nummer zes prima handhaaft in de subtop van de Keuken Kampioen Divisie.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Roda JC Kerkrade 12 8 2 2 17 26 2 Willem II 12 8 2 2 10 26 3 ADO Den Haag 12 6 5 1 7 23 4 De Graafschap 13 7 2 4 0 23 5 FC Emmen 12 6 4 2 6 22 6 FC Dordrecht 13 5 7 1 12 22 7 Helmond Sport 13 6 3 4 6 21 8 FC Eindhoven 12 5 5 2 4 20 9 VVV-Venlo 13 5 5 3 0 20 10 Jong AZ 13 5 3 5 3 18 11 NAC Breda 13 5 3 5 -1 18 12 SC Cambuur 12 5 2 5 0 17 13 FC Groningen 13 4 3 6 2 15 14 Jong PSV 11 4 1 6 -10 13 15 Jong FC Utrecht 12 3 4 5 -9 13 16 MVV Maastricht 12 3 3 6 -4 12 17 FC Den Bosch 13 3 1 9 -11 10 18 Telstar 13 3 1 9 -11 10 19 TOP Oss 12 2 1 9 -8 7 20 Jong Ajax 12 1 3 8 -13 6