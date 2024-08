FC Groningen overklast RKC, dat aanvoerder kwijtraakt door kopstoot

FC Groningen heeft ook de tweede wedstrijd van het seizoen in winst omgezet. Na de 4-1 zege op NAC Breda werd zaterdagavond met 1-2 gewonnen bij RKC Waalwijk. Jorg Schreuders en Thom van Bergen zorgden voor de Groningse doelpunten. RKC-spits Oskar Zawada zag in de blessuretijd rood vanwege een kopstoot.

Waar het seizoen voor FC Groningen zo voortvarend is begonnen, zo moeilijk heeft RKC het. De ploeg van Henk Fraser ging vorige week kopje onder tegen PSV (5-1) en moet dus meteen in de achtervolging. De Waalwijkers staan laatste na twee speelrondes.

Het was al na elf minuten spelen dat Schreuders Groningen aan de leiding bracht. Op aangeven van Leandro Bacuna dacht de pas negentienjarige middenvelder niet na en vond hij het dak van het doel: 0-1. Schreuders was vorige week tegen NAC ook al trefzeker.

Namens RKC kwam het grootste gevaar van de eerste helft van de voet van Richard van der Venne. De middenvelder, die is teruggekeerd na uitstapjes bij Melbourne City en FC St. Gallen, zag oud-ploeggenoot Etienne Vaessen formidabel redden op een schot van een meter of twintig.

Ook in de tweede helft was het Groningen dat het betere van het spel had. De Trots van het Noorden dacht de score na een klein uur te verdubbelen, maar het schot van Bacuna spatte uiteen op de bovenkant van de lat.

Aan de andere kant bleek Vaessen opnieuw een sta-in-de-weg voor zijn oude ploeg. De doelman redde op inzetten van Denilho Cleonise en Zawada. Namens Groningen schoot Van Bergen naast in kansrijke positie.

Het bleek voor de aanvaller slechts uitstel, daar hij een kwartier voor tijd alsnog het net vond. Bacuna brak door aan de rechterkant en vond voor het doel de volledig vrijstaande Van Bergen: 0-2. Groningen beloonde zichzelf daarmee voor een uitstekende tweede helft.

RKC gaf zich niet gewonnen en zette in de slotfase nog één keer aan. Met een weergaloze uithaal zorgde Van der Venne in minuut 89 voor de 2-1. Het bleek niet genoeg voor RKC, dat tot overmaat van ramp ook Zawada nog verloor. De aanvoerder deelde een lichte kopstoot uit aan Vaessen.