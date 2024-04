FC Groningen laat peperdure punten liggen en legt bal bij Roda JC

FC Groningen heeft zondag duur puntenverlies geleden in de jacht op promotie. De manschappen van Dick Lukkien konden geen potten breken tegen NAC Breda, en kwamen niet verder dan 1-1. Daarmee legt Groningen de bal bij Roda JC Kerkrade, dat later op de dag in actie komt tegen VVV-Venlo. Het verschil tussen de nummers twee en drie van de Keuken Kampioen Divisie bedraagt nu precies nul punten.

Het is dringen geblazen in de top van de Keuken Kampioen Divisie. Met nog zes wedstrijden te gaan stonden nummers één tot en met drie Willem II, Roda JC Kerkrade en FC Groningen respectievelijk op 69, 64 en 63 punten voorafgaand aan de aftrap in de Euroborg.

De nummers één en twee promoveren rechtstreeks naar de Eredivisie, en in dat verband hoopte Groningen goede zaken te doen zondag. Het ging echter niet van harte voor de Trots van het Noorden.

Groningen kwam namelijk nauwelijks door de Bredase muur heen in de eerste helft. Op een kans voor Johan Hove na viel er amper gevaar te noteren. Aan de overkant stond Hidde Jurjus zijn mannetje op een inzet van Matthew Garbett. Daarmee was ook alles gezegd wat de eerste helft betreft.

Al dat het eerste bedrijf ontbeerde, werd in slechts vier minuten in de tweede helft goedgemaakt. Eerst gaf Marvin Peersman een strafschop weg, daar de FC Groningen-verdediger veel te laat ingreep bij de doorgebroken Boyd Lucassen.

In eerste instantie keerde Jurjus de strafschop nog, maar in de nasleep kopte Royo alsnog de 0-1 binnen. Het kostte Groningen tot minuut 66 om een antwoord te verzinnen.

Centrumverdediger Marco Rente was mee naar voren en leverde een puike voorzet af richting het vijfmetergebied. Daar stond Hove, om als een duveltje uit een doosje de 1-1 binnen te glijden. Groningen ging nog verwoed op jacht naar de winnende, maar vond deze niet meer.

