FC Groningen krijgt wassen neus als straf voor wanorde en staking tegen Ajax

Woensdag, 24 mei 2023 om 18:22 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:43

FC Groningen kan opgelucht ademhalen na het horen van de straf naar aanleiding van de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Ajax. De Trots van het Noorden mag geen supporters met seizoenkaarten toelaten tot de Z-Side bij de laatste thuiswedstrijd van het seizoen, tegen Sparta Rotterdam. De straf is feitelijk een wassen neus, want er was in overleg met de burgemeester al besloten dat De Euroborg zondag volledig leeg blijft.

De wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax werd zondag 14 mei al in de negende speelminuut definitief gestaakt. Fans van de thuisploeg gooiden in de zesde minuut voor het eerst rookbommen op het veld. Daarnaast kwam een hooligan het veld op die eiste dat het bestuur zou vertrekken. Drie minuten na de hervatting werden opnieuw rookbommen gegooid, waarna scheidsrechter Jeroen Manschot de wedstrijd definitief staakte. Het duel werd twee dagen later uitgespeeld en met 2-3 gewonnen door Ajax.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Groningen wordt nu vanwege de ongeregeldheden tegen Ajax gestraft, maar werd dit seizoen vaker geplaagd door wanorde vanaf de tribune. Eind april kreeg linksback Jetro Willems tegen sc Heerenveen (0-2 verlies) een harde klap van een fan. Een andere supporter kwam het veld op. Beide toeschouwers kregen een langdurig stadionverbod. De wedstrijd FC Groningen - NEC (0-1) moest op een later moment worden afgemaakt, nadat het duel vanwege tweemaal bier op het veld definitief was gestaakt.

Komend seizoen komt het gedegradeerde Groningen uit in de Keuken Kampioen Divisie. De club onderzoekt de mogelijkheden om het wangedrag van supporters komend seizoen in te perken. De KNVB adviseert de Trots van het Noorden om netten rondom het veld aan te brengen, zoals dat in De Kuip gebeurde na het aanstekerincident rond Ajacied Davy Klaassen. Voor Groningen is dat op dit moment niet mogelijk, omdat het veld in De Euroborg dient als nooduitgang voor toeschouwers.