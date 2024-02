FC Eindhoven toont veerkracht en bezorgt NAC kater tijdens carnavalskraker

Er vielen de nodige doelpunten te noteren vrijdagavond in de Keuken Kampioen Divisie. Jong PSV kende weinig problemen met FC Emmen (3-0), terwijl ook Roda JC Kerkrade aan het doelsaldo werkte: 4-1. NAC Breda leek te gaan winnen van FC Eindhoven in een aantrekkelijke Brabantse derby, maar moest toch genoegen nemen met slechts een punt.

Jong PSV - FC Emmen 3-0

Jong PSV legde de basis voor de ruime zege in de eerste helft. Linksback Koen Jansen legde na 26 minuten spelen aan en zag zijn inzet in de kruising verdwijnen: 1-0. Vijf minuten later bekroonde Tygo Land een fraaie solo met een doelpunt: 2-0. FC Emmen knokte zich terug in de wedstrijd en dacht tien minuten voor het einde op 2-1 te komen. Het eigen doelpunt werd echter geannuleerd wegens buitenspel. Jong PSV stelde orde op zaken toen Land na een counter alleen op de doelman kon afgaan en beheerst de 3-0 aantekende.

NAC Breda - FC Eindhoven 2-2

Vrijetrappenspecialist Dominik Janosek gaf zijn visitekaartje af in de vijfde minuut. Zijn vrije trap draaide prachtig over de muur van Eindhoven en in de rechterhoek langs de kansloze Jorn Brondeel, voormalig doelman van NAC. Janosek verdubbelde de voorsprong een minuut voor rust, na een zeer fraaie aanval van de thuisclub. Er was lange tijd niets aan de hand voor NAC, totdat invaller August Priske Flyger opstond in de slotfase. De Deense aanvaller tekende in minuut 76 voor de 2-1 en zeven minuten later zelfs voor de 2-2. Op dat moment lag een NAC-speler al enige tijd op de grond, al was dat voor Eindhoven geen reden om te stoppen.

Het tafereel zorgde voor woede bij de aanhang van NAC, dat bekertjes op het veld gooide. Na een afkoelingsperiode werd de ontmoeting in het Rat Verlegh Stadion hervat. Jan Van den Bergh had NAC in het restant naar de winst kunnen schieten, maar faalde in kansrijke positie. Beide ploegen stapten derhalve met een punt van het veld in Breda.

Roda JC Kerkrade - FC Dordrecht 4-1

Rodney Kongolo hielp Roda JC op weg met een fraaie en doeltreffende uithaal van afstand in de achttiende minuut. De overige doelpunten in Zuid-Limburg vielen pas in de tweede helft. Vaclav Sejk tikte kort na rust en van dichtbij de 2-0 binnen. FC Dordrecht gaf zich niet gewonnen en kwam na 64 minuten spelen terug: Shiloh 't Zand bracht de aansluitingstreffer op zijn naam. Daarnaast was het echter weer de beurt aan Roda JC. Joey Müller ontpopte zich als supersub door in minuut 87 en 96 te scoren, waardoormet een ruime zege van het veld stapten.

Telstar - Helmond Sport 3-2

Het was een roerige week voor Telstar. De hekkensluiter ontsloeg Mike Snoei – de eerste trainer die zijn congé kreeg sinds 2010 – en voormalig assistenten Ulrich Landvreugd en Anthony Correia moesten de weg omhoog weer vinden. In minuut 16 kwam Telstar in elk geval op weg. Youssef El Kachati kreeg de bal schitterend aangespeeld van Jayden Turfkruier op links, en schoot deze al vallende achter de uitgekomen Wouter van der Steen: 1-0. Nadat Martijn Kaars de bezoekers op gelijke hoogte had gebracht met een droge knal van afstand, was het weer El Kachati die voor de Velsense voorsprong zorgde. Christos Giousis verruimde de marge zelfs naar twee, nog voor de onderbreking. De aansluitingstreffer van Alvaro Martin kwam te laat, ook omdat Kaars halverwege de tweede helft nog een strafschop miste.