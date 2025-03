FC Barcelona zet Real Madrid op achterstand in LaLiga; Frenkie de Jong erg vroeg gewisseld

FC Barcelona heeft donderdagavond een zeer comfortabele overwinning geboekt in LaLiga. In eigen huis was de ploeg van trainer Hansi Flick veel te sterk voor Osasuna: 3-0. De Catalaanse doelpuntenproductie werd verzorgd door Ferran Torres, Dani Olmo en Robert Lewandowski. Dankzij de overwinning bedraagt de voorsprong op aartsrivaal Real Madrid drie punten met nog tien duels te gaan.

Frenkie de Jong speelde afgelopen zondagavond nog 105 minuten voor het Nederlands elftal tegen Spanje en verscheen tegen Osasuna direct weer, als aanvoerder, aan in de basis. Hij werd overigens wel in de rust naar de kant gehaald voor Pablo Torre.

Barcelona begon voortvarend aan de wedstrijd, want na elf minuten werd de score al geopend. Na fraai combinatievoetbal kreeg Alejandro Baldé de gelegenheid om de bal vanaf de linkerkant te bezorgen bij Ferran Torres, die van dichtbij binnentikte: 1-0.

De tweede treffer viel tien minuten later. Doelman Sergio Herrera schepte Dani Olmo, die een strafschop kreeg toegekend van arbiter Mateo Busquets. De keeper van Osasuna dacht de bal te stoppen, maar de VAR merkte op dat hij te vroeg van zijn lijn was. Olmo mocht de strafschop opnieuw nemen en schoot bij de tweede poging wel raak: 2-0.

Vrijwel direct daarna raakte Olmo wederom geblesseerd, waardoor hij het veld moest verlaten voor Fermín López. Het was pas de negende keer dit seizoen dat Olmo in de basis stond in een LaLiga-duel. De Jong was overigens ook niet fit genoeg om de negentig minuten vol te maken: hij bleef in de rust achter in de kleedkamer.

In de tweede helft kregen de aanwezige toeschouwers beduidend minder spektakel voorgeschoteld. Barcelona nam gas terug, terwijl Osasuna duidelijk niet bij machte was om een doorbraak te forceren. Toch konden de fans van Barcelona in de slotfase nog juichen.

Fermín werd over de rechterflank de diepte ingestuurd, waarna hij een perfecte voorzet bij invaller Lewandowski bezorgde. De Poolse spits kopte hard de 3-0 en zijn 23ste treffer van het seizoen binnen.