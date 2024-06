‘FC Barcelona wil gelederen versterken met voormalig Real Madrid-aanvaller’

FC Barcelona gaat zich komende zomer mogelijk versterken met een ex-speler van Real Madrid. De Catalanen zouden in Borja Mayoral, tegenwoordig aanvalsleider bij Getafe, namelijk een versterking zien voor de voorste linie. Volgens het Spaanse Diario AS komt het jeugdproduct van Real Madrid in beeld bij een uitgaande transfer van Vitor Roque.

De Braziliaanse tiener speelt sinds januari voor Barcelona, maar wist vooralsnog weinig potten te breken. De inmiddels vertrokken Xavi zag het niet volledig zitten in Roque en deed slechts sporadisch een beroep op hem.

Roque en diens zaakwaarnemer zijn allerminst tevreden over het gebrek aan speeltijd bij Barça en sturen mogelijk op een vertrek uit het Spotify Camp Nou, al dan niet tijdelijk. Vermoedelijk wordt eerst afgewacht hoe Hansi Flick, de opvolger van clubicoon Xavi, tegen de kwaliteiten van Roque aankijkt.

Indien ook de Duitse keuzeheer geen speeltijd durft te beloven aan de tiener, zal Roque willen vertrekken bij Barcelona. In dat geval wil de club een vervanger aantrekken, die als stand-in voor Robert Lewandowski moet fungeren.

Voor die positie is dus Mayoral in beeld. De 27-jarige centrumspits komt uit de jeugdopleiding van Real Madrid en staat sinds de zomer van 2022 vast onder contract bij Getafe. Afgelopen seizoen was hij in 31 wedstrijden voor die club goed voor 17 doelpunten en 1 assist.

Vijftien van die goals maakte Mayoral in LaLiga, waarmee hij zichzelf naar de gedeelde achtste plaats op de topscorerslijst schoot. Tevens was hij samen met Álvaro Morata (Atlético Madrid) de meest scorende Spanjaard in de competitie.

Mayoral ligt bij Getafe nog vast tot medio 2027 en dus zal Barcelona met een transfersom over de boeg moeten komen om hem aan te trekken. Transfermarkt schat zijn marktwaarde in op vijftien miljoen euro. Het is onbekend hoe Mayoral zelf tegenover een mogelijke transfer naar Barça staat.

