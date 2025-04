FC Barcelona werkt loodzwaar programma af zonder man van veertig doelpunten

FC Barcelona heeft slecht nieuws te horen gekregen in aanloop naar de Copa del Rey-finale en het tweeluik met Inter in de Champions League, zo meldt Fabrizio Romano. Trainer Hansi Flick kan voorlopig niet beschikken over een cruciale speler.

Barça won zaterdag met 4-3 van Celta de Vigo, nadat het team van Flick tegen een 1-3 achterstand had aangekeken. Dankzij doelpunten van Ferran Torres, Dani Olmo en Raphinha wist de koploper van LaLiga toch nog een zege uit het vuur te slepen. Borja Iglesias scoorde een hattrick namens Celta.

Op dinsdagavond speelt de ploeg van Flick de thuiswedstrijd tegen Real Mallorca, waarna het zich mag opmaken voor een zwaar programma. Daarin treffen de Catalanen rivaal Real Madrid in de finale van de Spaanse beker, en vier dagen daarna volgt de heenwedstrijd in de Champions League tegen Inter.

Barça is koploper van de Spaanse competitie en zette door de overwinning van zaterdag Real Madrid op zeven punten achterstand. In de cruciale periode die nu aanbreekt, kan Flick geen beroep meer doen op Robert Lewandowski.

In het duel met Celta de Vigo moest de Pool in de 78ste minuut het veld geblesseerd verlaten. De spits kampt met een bovenbeenblessure en zal de finale tegen Real Madrid aan zich voorbij moeten laten gaan.

Lewandowski ligt er drie weken uit en het wordt een race tegen de klok om hem fit te krijgen voor het duel met Inter. De 36-jarige spits maakte tot dusver 40 doelpunten in 48 wedstrijden. Het wegvallen van de Pool is dus een enorme aderlating voor Barça.

Zonder zijn topscorer wacht FC Barcelona een zwaar programma waarin de Copa del Rey en de Champions League op het spel staan. Dinsdagavond treffen de Catalanen Real Mallorca en Flick zal moeten puzzelen om het gemis van Lewandowski op te vangen.