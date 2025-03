'FC Barcelona verrast en wil onverwachte clausule in nieuw contract Frenkie de Jong'

Gesprekken tussen Frenkie de Jong en FC Barcelona over een nieuwe verbintenis voor de middenvelder zijn reeds gaande, zo werd maandag bekend. Volgens het Spaanse medium Sport wil Deco, technisch eindverantwoordelijke bij de Catalanen, een verrassende variant op een bekende clausule opnemen in het nieuwe contract.

The Athletic, dat zich berust op bronnen die dicht bij de club staan, schreef dat De Jong hoopt op een langer verblijf bij Barcelona. Zijn huidige overeenkomst loopt in de zomer van 2026 af.

Een doorbraak in de contractonderhandelingen is er nog niet, maar beide partijen zijn voornemens om elkaar uiteindelijk de hand te schudden. Daarvoor zal De Jong mogelijk akkoord moeten gaan met een relatief lage gelimiteerde afkoopsom in zijn contract.

Deco hoopt namelijk een dergelijke clausule in de nieuwe verbintenis op te nemen, zo weet Sport. Op deze manier blijft de Nederlandse stilist aantrekkelijk voor andere, eventueel geïnteresseerde clubs.

De Portugese beleidsman zou richten op een afkoopsom van tachtig miljoen euro. Dat bedrag zou ‘meerdere Premier League-clubs’ kunnen ‘verleiden’ om zich te melden. In zijn eerste contract bij Barcelona had De Jong naar verluidt nog een afkoopsom, in Spanje een vereiste bij het opstellen van spelerscontracten, van 400 miljoen.

Een vergelijkbaar ‘trucje’ paste Deco toe tijdens het samenstellen van het nieuwe contract voor Ronald Araújo. De Uruguayaanse centrumverdediger verlengde onlangs tot medio 2031, maar is volgens Spaanse media in de zomer op te pikken voor 65 miljoen euro en vanaf 2026 voor tachtig miljoen.

Hoe De Jong tegenover een gelimiteerde afkoopsom staat, wordt niet duidelijk uit de berichtgeving. Tekent hij een nieuw contract, kan de dribbelspecialist altijd ‘nee’ zeggen tegen clubs die zijn clausule lichten en zodoende Barça aan de overeenkomst houden.