FC Barcelona vernedert Bayern München in de Champions League mede dankzij hattrick formidabele Raphinha

FC Barcelona heeft woensdagavond een klinkende zege geboekt in de Champions League. In eigen huis was de ploeg van Hansi Flick veel te sterk voor Bayern München: 4-1. Raphinha was met een ‘valse hattrick’ de grote man aan Catalaanse zijde, terwijl ook Robert Lewandowski scoorde tegen zijn oude club. Harry Kane noteerde de enige treffer namens Bayern.

Zonder Frenkie de Jong, die op de bank begon en na een uur spelen pas binnen de lijnen kwam, kende Barcelona een droomstart. Na 55 seconden gaf Fermín López een dieptepass op Raphinha, die doelman Manuel Neuer omspeelde en de bal in een leeg doel schoot: 1-0.

Na een waarschuwingsschot van Kane, wiens doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel in de tiende speelminuut, was het na ruim een kwartier spelen alsnog raak voor de spits van Bayern. Met zijn scheenbeen werkte hij de 1-1 binnen uit een voorzet van Serge Gnabry.

Nog voor rust hielp Barcelona zichzelf aan een comfortabele uitgangspositie. Wederom fungeerde Fermín als aangever, en ditmaal bediende hij Robert Lewandowski. De Poolse spits rondde op koelbloedige wijze af en weigerde te juichen tegen zijn oude werkgever: 2-1.

De 3-1 viel eveneens voor rust. Een fraaie crosspass van Marc Casado belandde op de linkerflank bij Raphinha, die Raphaël Guerreiro uitspeelde en de bal met rechts in de verre hoek plaatste: 3-1. Tien minuten na rust completeerde Raphinha zijn ‘valse hattrick’. Op aangeven van Lamine Yamal en na een fraaie slalom zorgde hij voor de 4-1.

Nadien ging de storm van Barcelona enigszins liggen, terwijl Bayern München absoluut niet bij machte was om een nieuwe doorbraak te forceren. Lewandowski kwam nog dicht bij de 5-1, maar zijn poging in de 83ste minuut miste richting.

Het was de tweede zege in drie duels voor Barcelona, dat eerder verloor van AS Monaco en won van Young Boys. Bayern München blijft na drie speelronden steken op drie punten.