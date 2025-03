FC Barcelona tegen Osasuna afgelast na sterfgeval clubdokter

FC Barcelona laat in een statement weten dat het thuisduel tegen Osasuna van zaterdagavond is afgelast. De reden is het overleden van clubarts Carles Miñarro Garcia, die zaterdagavond om nog onbekende reden om het leven is gekomen.

Barcelona zou om 21.00 uur in het Olympisch Stadion Lluís Companys aantreden tegen Osasuna, maar een half uur voor de aftrap sijpelden er geruchten door van Spaanse media dat het duel in La Liga niet zou doorgaan.

De Catalanen bevestigen dat nieuws nu in een statement op de eigen kanalen. “Barcelona is diep bedroefd door het overlijden van Carles Miñarro Garcia vanavond", luidt het clubstatement.

"Om deze reden wordt de wedstrijd tussen Barcelona en Osasuna verplaatst naar een latere datum. Het bestuur van Barcelona en al onze medewerkers bieden onze condoleance aan richting zijn familie en vrienden in deze moeilijke tijd”, zo schrijft de Spaanse grootmacht.

Miñaro Garcia was pas veertig jaar en bezig aan zijn eerste seizoen als clubarts van Barça. De Spanjaard was hiervoor werkzaam bij de zaalvoetbaltak van de Catalanen. Hij zou zijn overleden in het hotel waar Barcelona zich voorbereidt op de wedstrijd. De spelers hoorden het nieuws bij aankomst bij het stadion en gaven aan niet te kunnen en willen spelen.