FC Barcelona staat mede dankzij hattrick Ferran Torres in halfuur in halve finale Copa del Rey

FC Barcelona heeft zich donderdagavond op kinderlijk eenvoudige wijze geplaatst voor de halve finale van de Copa del Rey. Op bezoek bij Valencia wervelde de ploeg van trainer Hansi Flick, die met liefst 0-5 te sterk was. Uitblinker was Ferran Torres: de aanvaller had binnen een half uur al een hattrick op zijn naam gezet.

Flick had een basisplek ingeruimd voor Frenkie de Jong, die op het middenveld begon naast Fermín López en Pedri. Al binnen drie speelminuten was het raak voor de Catalanen. Een afgemeten voorzet vanaf de linkerkant belandde bij Ferran, die op beheerste wijze de 0-1 binnenschoot.

De tweede treffer volgde na ruim een kwartier spelen. Na een zeer fraaie aanval over meerdere schijven belandde de bal - via de paal - ook weer voor de voeten van Ferran, die hard en laag raak schoot: 0-2.

De 0-3 was eveneens van grote schoonheid. Een prachtige dieptepass van Pedri werd op waarde geschat door Fermín, die met een behendige voetbeweging doelman Stole Dimitrievski

omspeelde en de bal in een leeg doel tikte.

Het werd nog erger voor Valencia, want nog voor het verstrijken van het eerste half uur gaf het scorebord al een 0-4 tussenstand aan. Ferran tekende een loepzuivere hattrick aan; ditmaal schoot hij op aangeven van Raphinha vanaf de rand van de zestien zijn derde van de avond binnen.

In de tweede helft namen de Catalanen de voet enigszins van het gaspedaal en werd Valencia gespaard. Gescoord werd er nog wel, want Lamine Yamal tekende na een uur spelen op aangeven van Raphinha de eindstand aan: 0-5.

In de halve finale kan Barcelona het gaan opnemen tegen Real Madrid, Atlético Madrid of Real Sociedad.