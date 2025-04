FC Barcelona poetst 1-3 achterstand weg in jubileumduel De Jong en wint in extremis

FC Barcelona heeft in extremis gewonnen van Celta de Vigo: 4-3. Nummer twee Real Madrid nadert de lijstaanvoerder in Spanje tot vijf punten, mits er zondag wordt gewonnen van Athletic Club. Het was een jubileumduel voor Frenkie de Jong, want de controlerende middenvelder staat na zaterdag op 250 wedstrijden in het shirt van de Catalaanse grootmacht. De Jong ging in de fout bij de 1-2 van Celta, dat ondanks een 1-3 voorspong niet won en in de 98ste minuut nog verloor.

De koploper kende de gewenste start op eigen veld. Ferran Torres begon op de helft van Celta aan een soloactie en knalde van net buiten de zestien raak in de linkerbenedenhoek: 1-0. De voorsprong duurde niet lang, want Wojciech Szczesny schatte een voorzet van Pablo Durán verkeerd in, waarna Borja Iglesias voor de 1-1 zorgde.

Barcelona had 63 procent balbezit in de eerste helft, maar een hernieuwde voorsprong bleef uit. Kort voor het rustsignaal krulde Raphinha nog een vrije trap over het doel. Geen voorsprong dus voor de ploeg van Flick halverwege. Celta was het meest gelukkig met de 1-1 stand.

De thuisclub kende een goede start van de eerste helft, maar een dramatische start van de tweede helft. Het was Iglesias die zeven minuten na de hervatting op fraaie wijze de 1-2 liet aantekenen, nadat De Jong als laatste man een lange bal verkeerd inschatte en de spits van Celta een vrijgeleide richting doel gaf.

Flick greep in en bracht Dani Olmo en Lamine Yamal binnen de lijnen. Het mocht niet baten voor Barcelona, want de ontketende Iglesias voltooide zijn hattrick na ruim een uur spelen. De aanvalsleider van Celta maakte geen fout toen hij alleen op het doel van Szczesny afging.

De spanning keerde al snel terug: invaller Olmo bracht slechts twee minuten later de 2-3 op het scorebord. Het was de achtste goal van de aanvallende middenvelder dit seizoen in LaLiga. Het bracht de hoop terug bij Barcelona en de supporters. Als een herboren ploeg kwam Barcelona langszij.

Yamal, die andere invaller, bewees eveneens zijn waarde. Uit zijn voorzet kopte Raphinha de 3-3 tegen de touwen, met nog ruim twintig minuten te gaan. Wat volgde was een waar slotoffensief van Barcelona, waar Robert Lewandowski niet fit was en aangaf gewisseld te willen worden. Gavi kwam erin voor de slotminuten, maar kroonde zich niet tot matchwinner. Dat deed Raphinha wel met een benutte penalty in de 98ste minuut.