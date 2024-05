FC Barcelona overleeft reuzenkansen hekkensluiter en wint dankzij Fermín López

FC Barcelona heeft met de nodige moeite weten af te rekenen met hekkensluiter UD Almería. De ploeg van trainer Xavi, die voor de honderdste keer langs de lijn stond bij een competitiewedstrijd van Barça, zegevierde met 0-2. Fermín Lopez was met twee treffers de grote man. Barcelona staat tweede, met vier punten meer dan Girona, en heeft zo virtueel een Supercopa-ticket in handen.

Xavi kon zoals bekend nog niet beschikken over Frenkie de Jong, die kampt met een enkelblessure. De Oranje-international werd donderdagavond wel gewoon opgenomen in de voorlopige EK-selectie van het Nederlands elftal. Onder meer Fermín López, Ferran Torres en Héctor Fort mochten opdraven.

Barcelona werd direct gevaarlijk tegen Almería, dat al enige tijd officieel gedegradeerd is. Fermín legde af op Robert Lewandowski, die doelman Luis Maximiano met een schot recht door het midden de gelegenheid gaf om te redden. Ferran Torres liet ook na voor de vroege openingstreffer te zorgen, door in kansrijke positie over te koppen.

Almería zat ondanks die kansen niet slecht in de wedstrijd en kreeg via Bruno Langa de kans om een verrassende voorsprong te pakken. Net als Lewandowski eerder schoot de verdediger uit Mozambique te centraal, waardoor Marc-André Ter Stegen zich niet overmatig hoefde in te spannen.

De openingstreffer viel vlak daarna alsnog, toen een prima voorzet van Fort via de grond werd binnengeknikt door Fermín López: 0-1. De start van een dominante fase betekende dat niet per se. De bezoekers genoten het balbezit, maar konden niet voorkomen dat Léo Baptistão oog in oog met Ter Stegen kwam te staan. De Braziliaan schoof teleurstellend naast.

Een snelle voorsprong voor Barcelona ?? Héctor Fort legt de bal precies goed voor Fermin Lopez die de 1-0 binnen kopt ??#ZiggoSport #LaLiga #AlmeríaBarça pic.twitter.com/bLcnFyMCQa — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 16, 2024

Anthony Lozano (schot gered door Ter Stegen) en César Montes (kopbal gekeerd door Ter Stegen) kwamen eveneens dicht bij de gelijkmaker voor Almería. Aan de andere kant was Lamine Yamal ongelukkig. De Spaans international schoot uit een moeilijke hoek tegen de paal.

Aan het begin van de tweede helft kreeg Almería een nieuwe reuzenkans. Na een goede actie van Adrián Embarba belandde de bal perfect voor de voeten van Lozano, die de bal tot onbegrip van alles en iedereen naast kreeg.

Almería bleef hier en daar gevaarlijk voor de dag komen, maar Barcelona was de effectievere ploeg aan de Spaanse zuidkust. Dat bleek ook in minuut 67, toen Fermín López de verre hoek vond op aangeven van Sergi Roberto: 0-2. Invaller João Félix liet in de slotfase na zijn invalbeurt te bekronen. De Portugees vond van dichtbij het zijnet.

