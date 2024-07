FC Barcelona baalt van ontwerp nieuwe shirt en vernietigt eerste zending

De spanningen tussen FC Barcelona en Nike zijn opgelopen, zo beweert het Spaanse as. Een fout in de productie van de nieuwe wedstrijdshirts heeft er zelfs voor gezorgd dat de Catalaanse grootmacht de eerste wedstrijd van de voorbereiding mogelijk in het oude tenue moet spelen.

De relatie tussen Barcelona en hoofdsponsor Nike zit al enkele jaren in een turbulente fase. Begin dit jaar liep president Joan Laporta met het idee om van partner te wijzigen, nadat hij zich misleid voelde door de Amerikaanse multinational.

Even leek er sprake van een overstap naar Puma. Ook dacht Laporta eraan om een eigen kledingmerk te ontwikkelen. Hij zette zijn gedachtes kracht bij voor de stellen dat 'je je tanden moet laten zien aan Nike'.

Uitgerekend op het moment dat het beter leek te gaan tussen beide partijen en er sprake was van een nieuw contract, is er nu opnieuw sprake van spanning. Oorzaak is een productiefout.

De nieuwe shirts voor komend seizoen liggen daardoor nog altijd niet in de winkels. Een fout in het ontwerp van het Spotify-logo op de voorkant van het shirt heeft de eerste zending nietig verklaard.

Barcelona hoopte deze zomer de eerste exemplaren aan de man te brengen aan toeristen die het tricot traditiegetrouw aanschaffen als souvenir na een verblijf aan de Catalaanse stad, maar door die plannen gaat dus een lelijke streep.

De fout kan er zelfs toe leiden dat Barcelona de eerste wedstrijden van de voorbereiding in het oude tenue moet spelen, zo klinkt het. Een ontwikkeling die niet bijdraagt aan de moeizame relatie tussen de Spaanse topclub en het bekende Amerikaanse sportmerk.