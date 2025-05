FC Barcelona komt met de schrik vrij en verlegt focus op Inter en Real Madrid

FC Barcelona is zaterdagavond met de schrik vrijgekomen tegen hekkensluiter Real Valladolid. De degradant pakte vroeg de leiding tegen de Catalanen, die het klusje pas in de tweede helft klaarden dankzij treffers van Raphinha en Fermín López: 1-2. Barça staat nu zeven punten voor op Real Madrid, dat een duel tegoed heeft en zondagmiddag in actie komt tegen Celta de Vigo. Volgende week zondag (16.15 uur): Barcelona - Real Madrid.

Met het oog op de return in de Champions League tegen Inter durfde trainer Hansi Flick het aan om een B-team het veld in te sturen. Onder meer Frenkie de Jong, Lamine Yamal, Raphinha, Pau Cubarsí en Dani Olmo beginnen op de reservebank van de Catalanen. Het bood kansen voor spelers als Dani Rodríguez, Pau Víctor, Héctor Fort en Fermín.

Barcelona kon haast niet slechter beginnen aan het duel in Estadio José Zorrilla . Een vrije trap van Selim Amallah leverde in eerste instantie niets op, maar Iván Sánchez kon oppikken. De Spanjaard besloot een schot te lossen uit een vrijwel onmogelijke hoek, die door een aanraking van Ronald Araújo toch niet zo onmogelijk bleek: 1-0.

Alsof de 1-0 niet verrassend genoeg was, kwam Valladolid zelfs bijna op 2-0. Raúl Moro, die in de belangstelling staat van zowel Ajax als PSV, wist zijn poging net niet langs Marc-André ter Stegen te krijgen. De Duitser kreeg in dit duel overigens de voorkeur boven Wojciech Szczesny, die dinsdag weer in de basiself wordt terugverwacht voor de Champions League-return tegen Inter.

Mede door de vele wisselingen speelde Barcelona onwennig en wist Valladolid opvallend eenvoudig stand te houden tegen de ploeg die volop in de running is voor een treble. Barcelona wist aanvallend weinig klaar te spelen en tot overmaat van ramp raakte Dani Rodríguez geblesseerd. Yamal viel daardoor veel vroeger dan verwacht, in minuut 38, in.

Flick greep aan het begin van de tweede helft in met het inbrengen van Frenkie de Jong en Raphinha. De ingreep van de Duitser sorteerde al snel effect. Een voorzet van Yamal was net te hoog, waardoor de mee opgenomen Araújo zijn hoofd net niet tegen de bal kon zetten en goalie Karl Hein wegbokste. Dat deed de Est precies in de voeten van Raphinha, die optimaal profiteerde: 1-1.

Niet lang daarna maakte Barça ook de 1-2. Gerard Martínez kreeg te veel tijd om voor te geven vanaf links en bereikte Fermín, die volledig ongedekt werd bereikt en met links, zonder eerst aan te nemen, keurig binnenschoot in de verre hoek.

Valladolid gaf niet op en wist er een aantal keren gevaarlijk uit te komen. Met name Moro, die komend seizoen dus mogelijk in de Eredivisie te bewonderen is, maakte het de verdediging van Barcelona regelmatig knap lastig. Het mocht echter niet zo zijn. In de slotfase zag Yamal zijn inzet nog vlak voor de doellijn worden weggewerkt, en had Hein een antwoord op een vrije trap van invaller Olmo. Gescoord werd er niet meer.