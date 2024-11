FC Barcelona heeft mede dankzij drie assists Koundé geen kind aan Rode Ster Belgrado

FC Barcelona heeft woensdagavond simpel weten af te rekenen met Rode Ster Belgrado. Dankzij treffers van Iñigo Martínez, Robert Lewandowski (2), Raphinha en Fermín López werd het 2-5 in Servië. De ploeg van trainer Hansi Flick heeft nu negen punten uit vier duels verzameld, goed voor een zesde plaats in de Champions League. Het puntloze Rode Ster staat gedeeld laatste.

Bij Barcelona verscheen Frenkie de Jong voor het eerst sinds 21 april weer eens in de basis bij Barcelona. De Oranje-international, die lang kampte met enkelklachten, vormde het middenveld met Marc Casadó en Pedri. Voorin maakten Lamine Yamal, Lewandowski en Raphinha de dienst uit. Gerard Martín mocht het laten zien op de linksbackpositie, waardoor Alejandro Balde op de bank zat in de Servische hoofdstad.

Rode Ster liet zijn supporters vroeg dromen van een treffer, toen Timi Elsnik raakschoot achter Iñaki Peña. Helaas voor de Sloveen in Servische dienst bleek het vlagsignaal van de assistent-scheidsrechter terecht. Barcelona was zoals door velen vooraf verwacht de dominantie ploeg, al kwam het in eerste instantie niet verder dan een slap schot van Yamal.

Toch duurde het niet lang voordat de Catalanen de voorsprong grepen. Raphinha, misschien wel dé revelatie van Barcelona dit seizoen, schilderde een vrije trap tot bij de tweede paal, waar Martínez opdook en met een Beb Bakhuys-achtige kopbal via grond raak knikte: 0-1. Raphinha zag zijn kans even later schoon en krulde een hoekschop bijna direct de korte hoek in. Verder dan de buitenkant van de paal kwam hij alleen niet.

Tegen alle verwachtingen in kwam Rode Ster halverwege de eerste helft op gelijke hoogte. Silas vertrok net op tijd en promoveerde de pass van voormalig Milan-middenvelder Rade Krunic tot assist, door de uitgekomen Peña met een hoog schot in de korte hoek te passeren: 1-1. Lang bleef de gelijke stand niet op het scorebord staan. Raphinha vond met een nieuw schot opnieuw de paal, de rebound werd binnengetikt door Lewandowski: 1-2.

Pedri liet vrijwel direct na rust na de 1-3 aan te tekenen, al raakte Barcelona daar bepaald niet van in de war. Lewandowski gaf doelman Marko Ilic met een kopballetje de gelegenheid om zijn duikkunsten aan de fotografen te tonen. Dat Lewandowski even later niet het net vond, mocht een klein wonder heten. De Pool schoot in totale vrijheid naast, en miste zo een kans die volgens Ziggo Sport-commentator Sierd de Vos zou zijn afgemaakt door Kees Jansma.

Even later nam Lewandowski revanche, door een voorzet van Jules Koundé bij de tweede paal binnen te lopen. De hoop op een resultaat verdween vlak daarna helemaal bij de Servische fans. Koundé gaf andermaal prima voor vanaf rechts, en zag Raphinha met links raakschieten vanaf randje zestien. Koundé had het op zijn heupen en had even later zijn derde assist te pakken. Invaller Ferran Torres schoof binnen in de verre hoek: 1-5.

Rode Ster wist zijn fans nog wel een mooi moment te bezorgen met de 2-5. Milson krulde de bal fraai in de verre hoek.