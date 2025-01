Trainer Francesco Farioli van Ajax heeft bekendgemaakt welke elf spelers hij laat starten in het Europa League-duel met FK RFS. De oefenmeester heeft achterin basisplaatsen in huis voor onder meer Daniele Rugani, die de geschorste Jorrel Hato vervangt. Het duel in Letland begint om 21.00 uur en is live te zien op Ziggo Sport 1.

Remko Pasveer verschijnt onder de lat in Riga. Anton Gaaei is op rechts de vervanger van de vertrokken Devyne Rensch, terwijl Youri Baas op links de plek van de geschorste Jorrel Hato inneemt. Zodoende verschijnt Rugani in het centrum, waar hij een koppel vormt met Josip Sutalo.

Kian Fitz-Jim, Kenneth Taylor en Jordan Henderson vormen het middenveld van de Amsterdammers. Davy Klaassen is niet van de partij, omdat hij niet speelgerechtigd is in de competitiefase.

Voorin wijzigt Farioli niets. Zo behoudt Brian Brobbey opnieuw het vertrouwen boven Wout Weghorst. De flanken worden wederom bezet door Bertrand Traoré en Mika Godts.

Naast Hato en Klaassen kan Farioli ook geen beroep doen op Owen Wijndal, die waarschijnlijk nog een maand zoet is met een knieblessure. Mede daarom is ook Jorthy Mokio, die al tweemaal in actie kwam voor de hoofdmacht, meegenomen door Farioli. Door het vertrek van Devyne Rensch naar AS Roma zit Jong Ajax-verdediger Gerald Alders voor het eerst bij de selectie van de hoofdmacht.

RFS behaalde tot op heden slechts twee punten, maar deed dat wel knap tegen Anderlecht (1-1) en Galatasaray (2-2). “In het moderne voetbal bestaan er geen makkelijke wedstrijden”, blikte Farioli woensdag vooruit. “Galatasaray en Anderlecht hadden het al moeilijk tegen dit team. Wij moeten morgen onze beste versie laten zien.”

RFS-trainer Viktors Morosz kijkt uit naar het treffen met de Amsterdammers. "Het is fantastisch om ons op een Europees podium te laten zien tegen legendarische tegenstanders als Ajax, iets speciaals. We zijn een jonge club en willen ook leren van clubs als Ajax."

Opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei, Sutalo, Rugani, Baas; Fitz-Jim, Henderson, Taylor; Traoré, Brobbey, Godts.