‘Farioli is geschrokken van professionaliteit bij Ajax, ik denk dat hij neigt naar een vertrek’

Jop van Kempen houdt rekening met een vertrek van Francesco Farioli bij Ajax. De clubwatcher weet in zijn column voor Het Parool onder meer te melden dat de trainer van de Amsterdammers ‘geschrokken is’ van het gebrek aan professionaliteit bij de club.

De columnist speculeert in de krant over de scenario’s waar Farioli rekening mee moet houden als hij ervoor kiest om bij Ajax te blijven. De Italiaanse keuzeheer krijgt met verschillende uitdagingen te maken komend seizoen.

Van Kempen illustreert dat Ajax Carlos Forbs, Chuba Akpom, Jakov Medic, Borna Sosa, Sivert Mannsverk, Gastón Ávila, Tristan Gooijer en Kristian Hlynsson terugkeren. Ajax wil die spelers eigenlijk verkopen, maar door een Champions League-bonus gaan veel van hen meer salaris verdienen. Daardoor wordt verkoop een lastig verhaal.

“Ook zijn de inkomende miljoenen van de Champions League en de uitgaande transfers door de financieel zwakke situatie van de club niet een-op-een te herinvesteren in de selectie”, benadrukt Van Kempen.

Daarnaast zou Farioli geschrokken zijn van het gebrek aan professionalisme bij de club. “Dat hij hard in het vuur moest blazen voor een betere topsportcultuur met meer aandacht voor het herstel van spelers is hem zwaar bekomen.”

“Of Farioli blijft of vertrekt hangt niet alleen af van Ajax. Ook de interesse van andere clubs speelt mee. Farioli heeft in Europa naam gemaakt als een trainer die met beperkte middelen maximaal presteert. Hij zal zelf nieuwsgierig zijn hoe hij het met betere spelers in een betere competitie doet.”

“Should I stay or should I go? Ik denk dat Farioli meer neigt naar go”, besluit Van Kempen. De journalist benadrukt overigens dat de historische status van Ajax en de populariteit van Farioli bij de fans redenen kunnen zijn voor de trainer om ervoor te kiezen tóch te blijven.