Francesco Farioli heeft op Open Dag van Ajax slecht nieuws voor kind van de club

Naci Ünüvar mag ook vertrekken bij Ajax, zo verklaart trainer Francesco Farioli maandag tijdens de Open Dag van Ajax aan ESPN. De aanvallende middenvelder schaart zich in het rijtje met Owen Wijndal, Silvano Vos, Benjamin Tahirovic en Borna Sosa, die vorige week werden teruggezet naar Jong Ajax.

"Hij zit in hetzelfde schuitje als Silvano (Vos, red.) en alle andere spelers. Hij mag ook vertrekken", zo opent Farioli het item over Ünüvar, die bij Ajax over een contract tot de zomer van 2026 beschikt, maar dus geen toekomst heeft in Amsterdam.

Verslaggever Fresia Cousiño Arias wil weten of de beslissing extra moeilijk is voor Farioli, daar Ünüvar een kind van de club is. "Geloof me, het is nooit makkelijk. En dit is dan ook het enige wat ik niet leuk vind aan het trainerschap. Maar het hoort er ook gewoon bij."

"Toen ik als trainer begon, heb ik mij voorgenomen om altijd eerlijk en transparant te communiceren", geeft Farioli inzage in zijn manier van werken. "Ik ben de eerste om een speler complimenten te geven. Maar als ik er geen vertrouwen in heb, dan zeg ik dat ook gelijk."

"Het is gewoon onmogelijk om met 35 of 36 spelers te werken. Ik heb keuzes moeten maken. Ik zeg niet dat dat de juiste weg is, maar het zijn mijn keuzes. En de club steunt mij daarbij. We zullen zijn hoe we er op 2 september voorstaan, als de transfermarkt sluit. Hopelijk hebben we dan nog enkele spelers kunnen halen."

Ünüvar

De 21-jarige Ünüvar maakte jarenlang deel uit van de jeugdopleiding van Ajax. Hij debuteerde in december 2019, namens Jong Ajax, in het betaald voetbal. Slechts een maand later volgde zijn debuut in de hoofdmacht. De destijds zestienjarige middenvelder die ook als buitenspeler kan fungeren scoorde in de met 7-0 gewonnen bekerwedstrijd tegen Spakenburg en werd daarmee de jongst scorende debutant.

Ondanks de hooggespannen verwachtingen bleef een definitieve doorbraak bij Ajax uit, waarna verhuurperiodes bij Trabzonspor en FC Twente volgden. Ünüvar kwam uiteindelijk tot slechts 72 minuten in het eerste elftal van de Amsterdamse club, verdeeld over drie wedstrijden.