Farioli gunt Lucas Rosa en Oliver Edvardsen basisdebuut voor Ajax; Rasmussen vervangt Brobbey

Ajax-trainer Francesco Farioli gooit zijn opstelling voor het duel met Union Sint-Gillis om. Lucas Rosa en Oliver Edvardsen maken hun basisdebuut, terwijl ook onder meer Christian Rasmussen en Jorthy Mokio starten. De wedstrijd begint om 18.45 uur en is live te zien op Ziggo Sport 1.

Remko Pasveer staat onder de lat bij Ajax, waar de verdediging bestaat uit centrumverdedigers Daniele Rugani en Youri Baas en backs Rosa (rechts) en Jorrel Hato (links).

Mokio is de vervanger van Henderson, die zondag op het knollenveld van Fortuna Sittard geblesseerd raakte. Op het minstens zo slechte veld in het Koning Boudewijnstadion is Klaassen de rechtshalf, en Fitz-Jim de linkshalf.

Centraal voorin hoeft Farioli voorlopig niet te kiezen tussen Brian Brobbey en Wout Weghorst, daar laatstgenoemde tegen Fortuna een gebroken teen opliep. Brobbey begint echter op de bank, daar Rasmussen in de punt van de aanval staat opgesteld. Steven Berghuis (rechts) en Edvardsen (links) staan op de vleugels.

“Het is één van de meest fysieke teams in de Europa League”, sprak Farioli woensdag op de persconferentie lovend over Union. “Ze zijn heel sterk en hebben met name voorin krachtige spelers met de capaciteiten om duels te winnen.”

“Als zij langer zijn, moeten we slim zijn en de oplossingen vinden. Op dit vlak zijn we goed voorbereid. Niet alleen voor morgen (donderdag, red.), maar voor elk duel geldt dat we klaar moeten zijn voor meer dan één scenario.”

Opstelling Union Sint-Gillis: Moris; Khalaili; Mac Allister, Burgess, Leysen; Ait El Hadj, Vanhoutte, Sadiki; Ivanovic, David, Niang.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rosa, Rugani, Baas, Hato; Klaassen, Mokio, Fitz-Jim; Berghuis, Rasmussen, Edvardsen.