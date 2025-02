Louis van Gaal blijft langer aan als adviseur van Ajax, zo bevestigt de club tegenover Het Parool. Onder meer de nieuwe Raad van Commissarissen wilde dolgraag dat Van Gaal langer aan zou blijven en heeft zijn zin gekregen. Van Gaal geldt binnen de club als een 'geliefde sparringpartner'.

Van Gaal begon in oktober 2023 als externe adviseur bij Ajax, een rol die goed paste bij het feit dat de voormalig bondscoach Oranje woonachtig is in Portugal. Van Gaal trad destijds gelijktijdig met Leo van Wijk en Michael van Praag aan. Dat tweetal is inmiddels vertrokken bij de club.

Sinds oktober 2023 is er veel veranderd in de RvC van Ajax. Van de 'oude garde' is alleen Danny Blind momenteel lid van het controlerend orgaan. Sirik Goeman, Dirk Anbeek of Hermine Voûte zijn onlangs aangesteld als nieuwe leden. Carolien Gehrels werd twee weken geleden officieel aangewezen als vervanger van inmiddels voormalig RvC-voorzitter Van Praag.

De nieuwe RvC heeft in zijn eerste weken bepaald niet stilgezeten, schetst Het Parool. "Zo heeft Gehrels het rapport van KPMG over de transferzomer van Mislintat tot zich genomen. Dat is haar overhandigd toen ze officieel in functie was. Zo geschiedde ook bij die andere commissarissen."

"De nieuwe RvC heeft eveneens om tafel gezeten met Van Gaal. Want hij was officieel dan wel ‘hun’ adviseur, maar Van Gaal was in 2023 vooral aangetreden omdat hij door ex-voorzitter Van Praag was gevraagd. Het gesprek tussen de nieuwe RvC en Van Gaal vond half februari plaats. Op initiatief van de RvC, die graag wilde dat Van Gaal adviseur zou blijven, bevestigt Ajax desgevraagd."

Auteur Jop van Kempen stelt dat het langer aanblijven van Van Gaal voor lachende gezichten zorgt binnen Ajax. "Ik had niet anders verwacht. Blind, Alex Kroes, Marijn Beuker, Francesco Farioli: er zijn meningsverschillen, maar in grote lijnen behoren ze tot dezelfde waaier. Van Gaal is voor hen een geliefde ‘sparringpartner’."

Van Gaal ziet dat 'zijn' Ajax misschien wel boven verwachting presteert dit seizoen. De ploeg van Farioli staat bovenaan in de Eredivisie en doet ook nog mee in de Europa League, waarin Eintracht Frankfurt de tegenstander is in de achtste finale.