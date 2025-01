Fans van Sheffield Wednesday in extase na geweldig doelpunt vanaf eigen helft

Voor Sheffield Wednesday is 2025 uitermate goed begonnen. The Owls wonnen op nieuwjaarsdag namelijk met 4-2 van Derby County en staan nog maar drie punten achter de playoff-plekken in de Championship. Josh Windass zal zeker met een heel goed gevoel terugkijken op de eerste wedstrijd van het nieuwe voetbaljaar.

Windass kreeg de bal na een uur spelen aangespeeld en trok op richting de middenlijn. De dertigjarige middenvelder annex aanvaller zag doelman Jacob Widell Zetterström voor zijn doel staan en waagde het met een knal van net vóór de middenlijn.

De 1.97 meter lange doelman uit Zweden zag de bal tot zijn ontsteltenis in de hoek verdwijnen. Dit tot ongeloof van de meegereisde Derby-fans achter het doel van Widell Zetterström.

Bij Sheffield Wednesday was de vreugde juist ontzettend groot. Bijna al zijn ploeggenoten kwamen toesprinten richting Windass, die haast niet kon geloven dat hij op een dergelijke manier had gescoord.

Mede dankzij de wonderschone goal van Windass trok Sheffield Wednesday dus een belangrijke overwinning uit het vuur. De jacht op een plaats in de play-offs om promotie krijgt zaterdag een vervolg thuis tegen Millwall.