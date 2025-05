Fans Go Ahead Eagles beledigen Wouter Goes, die al na 14 seconden hard wordt aangepakt

Wouter Goes is weer eens het onderwerp van gesprek in voetballand. De verdediger van AZ werd al in de openingsminuut van de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles flink aangepakt door een tegenstander.

Goes speelde na veertien seconden spelen Seiya Maikuma aan. De pass was allang verstuurd toen de veelbesproken mandekker van AZ een beuk kreeg van Milan Smit.

Scheidsrechter Bas Nijhuis liet de charge van Smit onbestraft. 'Maar de toon is gezet'', zo concludeerde ESPN-commentator Martijn van Zijtveld na het zien van de beuk die Goes incasseerde.

De aanhang van Go Ahead pakte Goes eveneens hard aan. ''Wouter, Wouter, je moeder is een hoer'', zo klonk het in het begin van de wedstrijd vanaf de tribunes in de Adelaarshorst.

De voorvallen van zondag lijken te maken te hebben met de finale van de TOTO KNVB Beker van 21 april. Goes vertoonde toen provocerend gedrag in De Kuip, tot frustratie van de spelers van Go Ahead.

AZ verloor de bekerfinale uiteindelijk na het nemen van strafschoppen, na een late gelijkmaker van Go Ahead in de verlenging.

Tijdens de huldiging in Deventer later die week nam Victor Edvardsen wraak door een provocerend spandoek over Goes aan de fans van de bekerwinnaar te tonen. Edvardsen toonde later wel berouw.