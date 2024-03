Fans Ajax én FC Utrecht scanderen massaal één naam in minuut 71

Supporters van Ajax en FC Utrecht hebben Sebastién Haller zondagmiddag een staande ovatie gegeven. In de 71ste speelminuut kwam de voomalig spits van beide clubs in beeld op de schermen in de Johan Cruijff ArenA, waarna de fans van beide teams de naam van de Ivoriaans international scandeerden.

Hij kijkt Ajax - FC Utrecht, u toch ook? ?? (2/2)#ajautr — ESPN NL (@ESPNnl) March 3, 2024

