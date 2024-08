Fabrizio Romano maakt melding van definitief akkoord tussen Marco Reus en nieuwe club

Marco Reus heeft zijn transfer naar Los Angeles Galaxy eindelijk te pakken. De middenvelder werd begin juni al in verband gebracht met de Amerikaanse club en de deal is nu rond, meldt Fabrizio Romano.

Reus kondigde eind vorig seizoen zijn vertrek aan bij Borussia Dortmund, voor wie hij sinds 2012 voor speelde en uitgroeide tot absolute clublegende. Reus wilde niet denken aan het einde van zijn carrière en dus was het de vraag welke club hij aan zijn cv zou toevoegen.

Begin juni wist The Athletic al te melden dat er onderhandelingen gaande waren tussen LA Galaxy en kamp-Reus. Tegelijkertijd was er nog niets zeker, daar de inmiddels 35-jarige aanvallende middenvelder ook belangstelling genoot uit Saudi-Arabië en Europa.

Reus heeft nu definitief gekozen voor een avontuur in de Major League Soccer. De Duitser zal een contract tot het einde van december 2025 tekenen aan de Amerikaanse westkust. In de deal is ook een optie opgenomen om de verbintenis met een seizoen te verlengen.

Het lijkt er in ieder geval niet op dat Reus een topverdiener gaat worden. The Athletic meldde namelijk dat LA Galaxy geen ruimte meer heeft voor een Designated Player, een speler die boven het salarisplafond mag verdienen.

Wel kan Reus zich verheugen op een salaris van ongeveer 1,7 miljoen dollar. Dat zal minder zijn dan wat hij in Saudi-Arabië en waarschijnlijk ook Europa kon verdienen, maar desondanks kiest de technisch begaafde Reus ervoor om zijn carrière te vervolgen in de Verenigde Staten.

Reus kwam uiteindelijk tot 429 duels voor Dortmund, de club die hem in 2012 voor zo'n zeventien miljoen euro overnam van Borussia Mönchengladbach. In die 429 duels kwam Reus tot 170 treffers en 131 assists.

Reus werd gedurende de jaren meermaals gelinkt aan een vertrek uit het Signal Iduna Park. De 48-voudig Duits international koos er echter altijd voor om Dortmund trouw te blijven, wat zijn heldenstatus daar alleen maar vergrootte.