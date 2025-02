Jorrel Hato wordt intensief gevolgd door grote Engelse clubs, zo maakt transferexpert Fabrizio Romano duidelijk in een video-item op zijn YouTube-kanaal. Zowel Liverpool als Chelsea monitoren de Ajax-verdediger, die in Amsterdam tot medio 2028 vastligt. Beide clubs hebben Hato uitvoerig gescout en willen hem de komende tijd nadrukkelijk blijven volgen.

Romano omschrijft Hato (18) en Dean Huijsen (19) van AFC Bournemouth als twee 'sterren', die komende zomer zeker in het geruchtencircuit zullen belanden. Ajax weigerde afgelopen winter te denken aan een tussentijds vertrek van de verdediger, maar mogelijk liggen de kaarten in de zomer anders.

In januari wakkerde Hato de nodige geruchten aan met zijn bezoek aan Liverpool, waar hij een wedstrijd op Anfield bezocht. Hato maakte enkele tijd later duidelijk dat hij daar puur op uitnodiging van Ryan Gravenberch was, en dat er verder niets speelt.

"Hato is een belangrijke speler voor de club, één van de gezichten van Ajax", vertelt Romano. "We weten hoe goed zij bekendstaan als club met jonge toptalenten. Maar in de zomer zullen topclubs aankloppen."

Liverpool is op zoek naar een nieuwe centrumverdediger. "Het kan om een talent gaan, Liverpool houdt van investeringen in jong talent. Dat is ook de gedachte onder manager Arne Slot. Zowel Huijsen als Hato wordt gemonitord door Liverpool."

"Wat mij is verteld is dat Liverpool zijn scoutingsafdeling nog twee of drie keer naar Nederland gaat sturen om Hato te bekijken. Hato wordt al langere tijd gevolgd en is één van de spelers die nauwlettend gevolgd wordt door Liverpool."

Romano stelt dat er meer clubs op het vinkentouw zitten. Zo noemt hij Chelsea, dat zijn scouts in oktober en november stuurde om Hato in actie te zien. Eerder werd ook al duidelijk dat Arsenal gecharmeerd is van Hato.