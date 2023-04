FA toont zich daadkrachtig en deelt langste Engelse racismeschorsing ooit uit

Woensdag, 19 april 2023 om 13:10 • Wessel Antes • Laatste update: 13:11

De 63-jarige John Yems zal de komende drie jaar niet meer actief zijn in het Engelse voetbal. De voormalig eindverantwoordelijke van Crawley Town (Football League Two) is voor drie jaar geschorst door de Engelse voetbalbond (FA) door meerdere racistische uitingen over een periode van drie jaar. De incidenten vonden plaats tussen 2019 en 2022. In mei 2022 werd het contract van Yems bij Crawley na onderling overleg ontbonden.

Yems maakte zich schuldig aan het overtreden van twaalf antidiscriminatieregels. Een speler van Aziatische afkomst schold hij uit voor ‘curryknaller’, terwijl een moslim de bijnaam ‘terrorist’ kreeg. Zwarte spelers werden meermaals ‘Zoeloekrijgers’ genoemd. Aanvankelijk zou Yems voor zeventien maanden geschorst worden, maar de FA vocht het vonnis succesvol aan waardoor de definitieve straf verdubbeld is.

De FA reageerde middels een statement op het eerdere vonnis. “We waren het fundamenteel oneens met de bevinding van de commissie dat dit geen geval van bewust racisme was.” Yems zelf gaf tijdens de zitting slechts één aanklacht toe, maar is schuldig bevonden aan elf van de overige vijftien aanklachten. De Engelse bond is blij dat Yems alsnog een gepaste straf krijgt. “Dit is een zeer schrijnende zaak voor de betrokken slachtoffers en we hopen dat de uitkomst van dit beroep zal bijdragen tot enige afsluiting. We hopen ook dat iedereen die discriminatie in het voetbal heeft meegemaakt of daarvan getuige is geweest, zal aanmoedigen het te melden.”

De vraag is nu of Yems ooit nog terugkeert in het Engelse voetbal. De Londenaar was eerder, in verschillende functies, werkzaam bij Bournemouth en Exeter City. Eerder sprak Crawley zich al openlijk uit tegen de voormalig manager. “Zoals we al vaak hebben gezegd, zal Crawley Town Football Club nooit racisme of discriminatie van welke aard dan ook tolereren. We blijven graag samenwerken met onze spelers, staf en supporters om een team en gemeenschap op te bouwen waar de fans van the Red Devils trots op kunnen zijn. Zowel op als buiten het veld.”