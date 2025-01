Ezechiel Banzuzi, talent van Jong Oranje, gaat fraaie transfer van 13 miljoen euro maken

AS Monaco heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Ezechiel Banzuzi, zo meldt Voetbal International. De Monegasken zijn bereid om in totaal zo’n 13 miljoen euro over te maken voor de negentienjarige middenvelder van OH Leuven. West Ham United zou de deal nog willen kapen.

Banzuzi is een fysiek sterke middenvelder die zijn doorbraak in Nederland beleefde bij NAC Breda. De Parel van het Zuiden verkocht de viervoudig international van Jong Oranje in de zomer van 2023 voor minstens 1,2 miljoen euro aan OH Leuven.

Sindsdien staat de teller voor Banzuzi op 61 wedstrijden namens de Belgische middenmoter. In de Jupiler Pro League heeft de Zwijndrechter zich in het afgelopen jaar behoorlijk goed op de kaart gezet.

Zo werd Banzuzi onlangs gelinkt aan Leicester City, maar de rechtspoot prefereert een stap naar AS Monaco. De nummer drie van de Ligue 1 heeft volgens journalist Joost Blaauwhof een ‘uitgedokterd plan’ klaarliggen.

Blaauwhof, clubwatcher van NAC, spreekt over een transfersom van maximaal 13 miljoen euro inclusief vaste bonussen. De Brabanders zouden een doorverkooppercentage van 12,5 procent in bezit hebben, waardoor de kassa eveneens rinkelt in het Rat Verlegh Stadion.

Sports360, het management van Banzuzi, is reeds in Monaco geweest. Toch zou West Ham United op de achtergrond meekijken. De keuze van Banzuzi zelf lijkt echter al gemaakt.

Bij Monaco kan Banzuzi teamgenoot worden van Nederlander Jordan Teze (25). Daarnaast zou hij in de voetsporen treden van landgenoten als Maarten Stekelenburg, Terence Kongolo en Myron Boadu.