Ex-Fortuna-aanvaller Noslin maakt binnen halfjaar overstap voor 15 miljoen euro

Tijjani Noslin maakt de definitief de overstap naar Lazio, zo meldt de club zondag via de officiële kanalen. Eerder kondigden transfermarktexperts Fabrizio Romano en Gianluca Di Marzio al aan dat de transfer in de lucht hing. De aanvaller komt over van Hellas Verona.

Volgens Romano en Di Marzio betaalt Lazio een bedrag van circa vijftien miljoen euro voor de voormalig aanvaller van onder meer Fortuna Sittard en TOP Oss. Hij komt op huurbasis over met een verplichte optie tot koop. Noslin is tot medio 2029 aan de Romeinen verbonden.

De transfersom kan nog verder oplopen door twee verschillende bonussen. Wat die bonussen precies inhouden, is vooralsnog onbekend. Verder heeft Verona een doorverkooppercentage van tien procent weten te bedingen.

De deal is opvallend, daar Noslin afgelopen winter pas voor drie miljoen euro de overstap maakte van Fortuna Sittard naar Italië. In de Serie A maakte hij in een half jaar tijd dusdanig veel indruk dat Lazio liefst het vijfvoudige van zijn eerdere transfersom wil betalen.

Bij Verona slaagde de vleugelspits erin liefst vijf keer te scoren in zeventien competitieduels. Ook verzorgde Noslin vier assists. Hij wordt voornamelijk gehaald na aandringen van Lazio-coach Marco Baroni, die eerder aan het roer stond bij Verona.

Afgelopen week werd in de Italiaanse media geschreven dat manager Erik ten Hag de transfer van de Amsterdammer naar Lazio nog wilde kapen. Manchester United had naar verluidt 20 miljoen euro over voor de 24-jarige aanvaller.

Voor zijn overstap naar Verona speelde Noslin dus voor Fortuna Sittard, waar hij tweeënhalf jaar onder contract stond. In de Eredivisie kwam de vleugelspeler tot dertien wedstrijden, waarin hij drie keer scoorde.

