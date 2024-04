Ex-arbiter Mike Dean maakt opvallende 'carrièreswitch' en trollt collega's

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor voormalig arbiter Mike Dean, die er merkwaardige praktijken op nahoudt tijdens zijn scheidsrechterspensioen.

Mike Dean besloot vorige zomer na 28 jaar dat het welletjes was geweest en kondigde zijn pensioen als scheidsrechter aan. Maar: wat doe je, als je lust en je leven plotseling wegvalt?

The time to reveal the Specsavers Social Media Admin has come… pic.twitter.com/Xf5X1jC3qh — Specsavers (@Specsavers) March 31, 2024

Dean wendde zich tot social media en sloeg de handen ineen met optiekgigant Specsavers. Daar vervult de 55-jarige Engelsman sinds kort een bijzondere rol.

Dean is namelijk het brein achter het X-account van Specsavers. Dat ging al menigmaal viraal met zijn kritische tweets op de Premier League-VARs.

Zo kreeg Specsavers meer dan 838.000 views met de tekst: "Er is geen bril die deze VAR kan helpen'. Een post met de tekst: 'We moeten de VAR sponsoren, of niet?' ontving liefst 23.000 likes.

Dea onthult zijn geheime identiteit in een video op het account. "Het is moeilijk te geloven dat iemand als ik het account beheer", zegt hij daarin. "Maar ik ben gewoon dol op de macht. Niets komt dichter bij het gevoel van een echte kaart trekken dan het gevoel van iets goeds posten."

Een aantal X-gebruikers vindt echter wel dat er een luchtje aan Deans uitleg zit. Zij verdenken Specsavers en de ex-arbiter van een slinkse 1 april-grap.



