Ex-Ajacied geschorst door Spaanse bond: ‘Hij dwong Hermoso te liegen’

De Spaanse voetbalbond heeft een voorlopige schorsing opgelegd aan technisch directeur Albert Luque en aan marketingdirecteur Rubén Rivera. Voetbal International schrijft dat het duo ervan wordt verdacht voetbalster Jennifer Hermoso te hebben gedwongen om te liegen over de intenties van Luis Rubiales bij de groot uitgemeten 'WK-kus'.

Rubiales lag onder vuur nadat hij Jennifer Hermoso, speelster van het Spaanse voetbalelftal, na de gewonnen WK-finale in augustus plots vol op de mond had gekust. Het incident veroorzaakte opschudding in zowel Spanje als daarbuiten.

De voormalige bondsvoorzitter werd in in januari definitief voor drie jaar geschorst door de FIFA en mag in die tijd geen voetbalgerelateerde activiteiten uitvoeren. Het Spaanse Openbaar Ministerie eiste deze woensdag ook een gevangenisstraf van 2,5 jaar. Niet alleen vanwege de kus, maar ook omdat Rubiales Hermoso onder druk zette om te verklaren dat de kus met instemming was gebeurd.

Hermoso zei eerst in een video dat de kus inderdaad met wederzijdse instemming was gegeven. Later kwam ze daar echter van terug. Ze zou onder druk zijn gezet door Rivera en ex-Ajacied Luque om die video op te nemen.

In een verklaring schrijft de Spaanse voetbalbond RFEF dat het heeft besloten om de twee directeuren voorlopig te schorsen. De rollen van Rivera en Luque worden momenteel onderzocht. “Zij zullen hun taken niet meer uitvoeren tot deze juridische kwestie is opgehelderd”, valt er te lezen.

De inmiddels 46-jarige Luque stond in het verleden twee seizoenen onder contract in Nederland. Ajax betaalde in 2007 acht miljoen euro om de Spaanse spits over te nemen van Newcastle United.

Luque wist de hoge verwachtingen in Amsterdam echter nooit waar te maken. Hij kwam niet verder dan zestien officiële duels, waarin hij vier keer trefzeker was. Ajax verhuurde Luque na een seizoen aan Málaga, waarna hij een jaar later definitief de overstap naar de Andalusiërs maakte.



