Ex-Ajacied Georges Mikautadze tekent voor vier jaar bij Olympique Lyon

Georges Mikautadze heeft zich officieel verbonden aan Olympique Lyon, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De Georgiër komt over van FC Metz en tekent een vierjarig contract bij zijn nieuwe werkgever.

"Olympique Lyon kondigt met trots de terugkeer van Georges Mikautadze bij de club van zijn hart aan", openen les Gones hun statement. De club maakt tevens bekend dat het 18,5 miljoen euro overmaakt aan FC Metz, de club die Mikautadze deze zomer nog voor 13 miljoen euro definitief overnam van Ajax.

Metz kan bovendien nog 4,5 miljoen euro tegemoetzien als er aan bepaalde bonusvoorwaarden wordt voldaan. Lyon krijgt daarnaast ook nog één miljoen euro plus vijftien procent van het doorverkooppercentage als Mikautadze voor het einde van zijn contract verkocht wordt aan een nieuwe club.

De in Lyon geboren Mikautadze maakte als kind deel uit van de jeugdopleiding van Olympique, voordat hij zijn heil bij Saint-Priest zocht en uiteindelijk bij FC Metz doorbrak in het betaald voetbal. Lyon deelt een filmpje waarop te zien is hoe Mikautadze in de jeugdopleiding al de nodige treffers maakte voor de club.

Ajax zal uiteindelijk wel iets meer dan dertien miljoen euro overhouden aan de Georgisch international. Voetbal International onthulde eerder al dat Ajax een doorverkooppercentage van vijftien procent heeft bedongen over de winst.

Mikautadze werd vorig jaar zomer met hoge verwachtingen binnengehaald door toenmalig Ajax-directeur Sven Mislintat. Het liep echter uit op een fiasco. Mikautadze wist nooit te overtuigen en vlak voor het verloren TOTO KNVB Bekerduel met Hercules kreeg hij te horen dat hij mocht vertrekken.

Omdat Mikautadze dat seizoen al voor Metz en Ajax in actie was gekomen, was een tijdelijke terugkeer naar Metz de enige optie. Daar bloeide hij op, maar ondanks zijn dertien Ligue 1-treffers degradeerde Metz naar de Ligue 2. Mikautadze trok zijn uitstekende vorm door richting het EK, waar Georgië de laatste zestien wist te halen.